Им ја исклучиле струјата на цела држава поради милионски долг

Главниот град на африканската држава Гвинеа Бисао го обви темнина откако турската компанија „Карпауершип“ (Karpowership) го прекина снабдувањето со електрична енергија поради неплатен долг од 17 милиони долари, пренесе Хина.

Министерот за економија Сулејмане Сеиди рече дека во тек се аранжмани за исплата на заостанати 15 милиони долари, ветувајќи дека проблемот ќе се реши во рок од 15 дена.

„Карпауершип“, еден од најголемите светски оператори на пловечки електрани и дел од Групацијата „Карадениз енерџи“, обезбедува 100 отсто од потребите за електрична енергија на Гвинеја-Бисао од потпишувањето на договорот во 2019 година, според нејзината веб-страница.

A Turkish firm has cut off electricity to the capital of Guinea-Bissau due to an unpaid bill. The Turkish utility company, Karpowership, pulled the plug saying the West African government owes it $17m (£14m). https://t.co/uUhN9CrYRB pic.twitter.com/HRxLtuUNTC

— BBC News Africa (@BBCAfrica) October 18, 2023