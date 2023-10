Илјадници птици угинаа во една ноќ во Чикаго, а сите се удриле во истата зграда

Само за една ноќ, повеќе од илјада птици преселници умреле откако удриле во една зграда во Чикаго поради, како што велат експертите, смртоносна комбинација од шпицот на сезоната на миграција, лошото време и недостатокот на градежни мерки за заштита на птиците, пишува CNN.

Извештајот од 2019 година на Лабораторијата за орнитологија Корнел процени дека околу 600 милиони птици умираат секоја година во САД по удари на згради, а Чикаго беше рангиран како најопасен град за птиците за време на есенската и пролетната сезона на миграција.

„Во близина на зградата имаше тепих од мртви, птици на умирање и повредени птици“

Музејот Филд во Чикаго собра повеќе од илјада мртви птици кои се удриле во Конвенцискиот центар „МекКормик Плејс Лејксајд“, лоциран на брегот на езерото Мичиген, во четвртокот вечерта, изјави за Си-ен-ен Анет Принс, директорка на Чикашкиот мониторинг центар за судир на птици.

„Волонтерите кои работат со групата Chicago Bird Collision Monitors собраа дополнителни 1.000 мртви птици во центарот на градот“, рече Принс. „Веројатно имало повеќе птици кои одлетале откако удриле во зградата, но подоцна умреле од повредите“, рече таа.

Nearly 1,000 migratory birds died at ONE building just this morning in Chicago. Imagine across the whole city.

Please please please consider turning lights off in your home and offices over night as our feathered friends make their journey south!

📸 Daryl Coldren pic.twitter.com/7XY56NNSsi

— Marky Mutchler (@MarkyMutchler) October 5, 2023