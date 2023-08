Илјадници луѓе бегаат од шумските пожари во северна Канада

Илјадници луѓе кои живеат на далечниот север на Канада се собираат на аеродромот Јелоунајф, формирајќи колони од автомобили на единствениот автопат кој води јужно до огромната територија загрозена од бројни шумски пожари.

Повеќе од 20 илјади луѓе треба да бидат евакуирани од Јелоунајф, административниот центар на северозападната територија, до денеска напладне, на кој му се заканува огромен шумски пожар што е на само петнаесет километри од градот.

Со авион вчера беа евакуирани околу 1.500 жители, а за денсзка се закажани најмалку 22 лета од Јелоунајф. Властите на територијата проценуваат дека ќе можат да евакуираат околу четвртина од населението по воздушен пат и не ја исклучуваат можноста акцијата да продолжи и в сабота.

Во меѓувреме се мобилизира и соседна Алберта, каде се отвораат засолништа, од кои најблиското е оддалечено 1.150 километри од Јелоунајф.

Невидени пожари беснеат низ Канада од пролетта. Во последните години земјата се соочува со екстремни временски појави, чиј интензитет и зачестеност се зголемуваат поради климатските промени.

Canada is enduring its worst wildfire season with more than 1,000 active fires burning across the country, including 230 in the Northwest Territories. Teams were working to evacuate Hay River as the fire approached https://t.co/5I7mZHlkkX pic.twitter.com/ipOtTnqsUP

— Reuters (@Reuters) August 17, 2023