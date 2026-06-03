Илјадници Албанци протестираат против луксузниот ресорт на зетот на Трамп

Илјадници Албанци излегоа на улиците на Тирана во вторникот вечерта за да протестираат против проектот за развој на еколошки чувствителен дел од јадранскиот брег, планиран од компанија поврзана со Џаред Кушнер, зетот на американскиот претседател Доналд Трамп, објави Ројтерс.

Проектот вреден 1,4 милијарди евра го води инвестициската компанија на Кушнер, „Афинити партнерс“, а ќе биде изграден на остров покрај брегот на Албанија и неразвиено крајбрежје во близина на заштитеното подрачје Вјоса-Нарта, мочуриште кое е дом на фламинга, фоки и места за гнездење желки.

Конзерваторите се спротивставуваат на плановите, велејќи дека тие ќе влијаат на илјадници хектари недопрено крајбрежје.

Инвеститорите велат дека ќе продолжат со проектот одговорно.

„Нашиот фокус останува на одговорно управување, подобрување на животната средина, создавање работни места и создавање долгорочна вредност за локалните заедници. Ги почитуваме тековните јавни и институционални процеси“, рече Ашер Абешера, претседател на „Сазан риел естејт дивелопмент“ ДОО, која ги развива плановите во партнерство со фирмата на Кушнер.

Демонстрантите се собраа пред канцеларијата на албанскиот премиер Еди Рама во вторник вечерта, држејќи надувувачки фламинга и знаци на кои пишуваше „Нацијата не е на продажба“ и „Не сакаме Албанија да биде како Дубаи“.

„Сакаме сите градежни активности да престанат и тешката машинерија да се отстрани од заштитеното подрачје“, рече Јони Ворпси, еколог во Заштитата и зачувувањето на природната средина на Албанија. „Ова ќе стане нов град со речиси 10.000 соби и целосно ќе ја уништи дивата област“, ​​рече тој.

Во вторникот, Рама го бранеше проектот. „Многу е важно да останеме гостопримливи, да останеме коректни и под никакви околности да не бидеме стигматизирани како земја каде што инвеститорите се пречекани со непријателство“, рече тој во изјава споделена со Ројтерс.

„Апсолутно нема шанси инвестицијата да престане додека сум тука“, рече Рама.

Протестите на локалните жители и невладините организации започнаа откако инвеститорите поставија големи огради со бодликава жица на предложената локација во Зварнец во близина на Валона.

Неколку илјади луѓе се собраа и се судрија со приватното обезбедување во саботата, а некои беа повредени, изјави сведок на Ројтерс.

Кушнер ги објави плановите за изградба на одморалиштето во 2024 година како дел од поголема инвестиција што вклучуваше поранешниот генералштаб во Белград. Тој го напушти проектот во Србија минатата година по уличните протести против него.