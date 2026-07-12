Идната недела температурите до 38 степени

Следната недела во Македонија ќе донесе типично летно време со високи температури, многу сончеви периоди и попладневна нестабилност во повеќе региони. Најтопло ќе биде во вторник, среда и четврток, кога температурата во делови од земјата ќе достигне до 38 степени.

Според најновите синоптички прогнози, утрините ќе бидат пријатни, со температури од 12 до 20 степени, додека во попладневните часови ќе има услови за локален развој на облачност, краткотраен пороен дожд, грмежи и засилен ветер, особено во западните и северните делови на земјата.

Во втората половина од неделата се очекува постепено освежување, со намалување на дневните температури за неколку степени, но и натаму ќе преовладува претежно топло летно време.

Временска прогноза по градови (14 – 20 јули)

Град Мин Макс Прогноза Скопје 19°C 37°C Сончево, попладне можен дожд Битола 15°C 33°C Сончево со локални грмежи Охрид 16°C 31°C Пријатно, попладневна нестабилност Струга 17°C 32°C Сончево со умерена облачност Прилеп 16°C 34°C Топло, локален дожд кон вечер Велес 18°C 36°C Претежно сончево Штип 18°C 38°C Многу топло Кочани 18°C 38°C Сончево и многу топло Куманово 17°C 35°C Попладневни грмежи Тетово 16°C 34°C Локален пороен дожд Гостивар 15°C 33°C Попладневна нестабилност Кичево 14°C 31°C Дожд и грмежи локално Дебар 17°C 35°C Топло и сончево Кавадарци 18°C 37°C Високи температури Неготино 19°C 38°C Најтопло во земјата Гевгелија 20°C 38°C Екстремно топло Струмица 18°C 37°C Сончево Делчево 15°C 34°C Попладневни врнежи Крива Паланка 14°C 32°C Нестабилно попладне Берово 13°C 30°C Свежо со можен дожд Маврово 11°C 25°C Најсвежо во земјата

Во најголем дел од земјата УВ-индексот ќе остане многу висок и ќе достигнува вредности од 8 до 9. Метеоролозите препорачуваат избегнување директно изложување на сонце во периодот од 11 до 17 часот, внесување повеќе течности и дополнителна внимателност кај повозрасните лица, децата и хронично болните.

Земјоделците треба да ги искористат утринските и вечерните часови за работа на отворено, додека во попладневните часови во западните и северозападните региони е можно краткотрајно невреме со дожд, грмежи и засилен ветер.