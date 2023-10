„И кошмар и хорор филм“: Како музичкиот фестивал во Израел се претвори во масакр

Со недели, возбудените љубители на музиката го очекуваа фестивалот Супернова, кој се одржува во пустината во јужен Израел за да се совпадне со еврејскиот празник Сукот.

„Дојде време кога целото семејство повторно ќе се собере“, напишаа организаторите на социјалните мрежи пред да започне. „И колку забавно ќе биде!“

Само неколку часа подоцна, нивните страници на социјалните мрежи сега се преплавени со очајни луѓе кои се обидуваат да најдат сакани, откако палестинските милитанти упаднаа на фестивалот и отворија оган како дел од огромен ненадеен напад врз Израел.

Една од присутните, наречена Ортел, рече дека првиот знак дека нешто не е во ред е кога се огласи сирената околу зори, предупредувајќи за ракети. Очевидци велат дека ракетите брзо биле проследени со истрели од огнено оружје.

„Тие ја исклучија струјата и одеднаш од никаде тие [милитантите] влегоа внатре со пукање, отворајќи оган во секој правец“, изјави таа за израелскиот Канал 12.

„Педесет терористи пристигнаа со комбиња, облечени во воени униформи“, рече таа.

Некои од палестинските милитанти дури се спуштиле и со параглајдери.

Footage from the music festival that took place on the Israel-Gaza border before the Hamas attack

The fate of many of the participants remains unknown. They may have been killed or kidnapped. pic.twitter.com/YoZswCEj43

— NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2023