Храна што не треба да ја ставате во фрижидер, дури и кога е жешко

Со зголемувањето на температурите, многу луѓе претпоставуваат дека фрижидерот е најбезбедното место за чување на целата храна за да ја одржат свежа. Сепак, за некои производи, ладењето прави повеќе штета отколку корист, бидејќи може да го уништи нивниот вкус и текстура. „Мирор“ истакнува пет намирници што никогаш не треба да ги чувате во фрижидер, дури и во жешко време.

Краставици

Ниските температури можат да предизвикаат кората да се збрчка, а внатрешноста да стане мека, што е најмалку пожелно за краставиците што се користат за сендвичи или салати. Најдобро е да ги чувате на собна температура, но ако сакате да ги сервирате ладни во салата, постои компромис. Можете да ги изладите еден час пред готвење за да ги направите освежителни без да влијаете на нивната текстура.

Домати

Ниските температури можат да ја оштетат текстурата и вкусот на доматите, па затоа најдобро е да се чуваат на собна температура. Ладењето на доматите ја запира активноста на ензимите што му даваат на овошјето карактеристичен вкус.

Банани

Ако ги чувате бананите во фрижидер, ќе забележите дека нивната кора ќе „поцрни“, што не е идеално. Чувајте ги бананите на ладно место за да ги одржите свежи подолго, но не премногу ладни како фрижидерот – оставата е идеална. Исто така е важно да ги чувате одвоено од другите овошја, бидејќи ензимите што ги ослободуваат можат да го забрзаат зреењето на другите овошја ако се заедно во сад.

Леб

Чувањето леб во фрижидер е голема грешка, бидејќи студениот воздух може да го исуши, предизвикувајќи парчињата да имаат вкус на бајат. Чувањето леб во памучна или пластична кеса ќе го одржи мек, со само мала сувост на рабовите.