Хорор во Холандија: Фудбалер колабираше пред крајот на натпреварот

Морничави сцени доаѓаат од Холандија. Бас Дост, напаѓачот на НЕЦ Најмеген колабираше на теренот кон крајот на натпреварот против АЗ Алкмар. Натпреварот беше прекинат, и во тој момент НЕЦ Најмеген имаше активен резултат 2:1 во нивна корист.

Дост погоди за водство во 11. минута, а потоа асистираше во 31. минута за 2:0 на гостите, пред да колабира на средината на теренот во 90. минута. Соиграчите веднаш не забележаа дека 34-годишниот напаѓач е на земја и продолжија со нападот, а неколку секунди подоцна играчите почнаа да мавтаат со рацете и го опколија несреќниот Дост.

During the AZ Alkmaar – NEC Nijmegen match, Bas Dost suddenly collapsed to the ground and was surrounded.

We hope nothing bad happens pic.twitter.com/Bn5uxKl1De

— Football Live (@tod32255) October 29, 2023