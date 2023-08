Гвардиола опериран, на клупата на Манчестер сити се враќа по репрезентативната пауза

Тренерот на Манчестер сити, Пеп Гвардиола беше опериран поради проблеми со грбот.

Англискиот и европски шампион објави дека Гвардиола решил да се оперира поради болки во грбот кои го мачат во последно време. Главниот тренер на „граѓаните“ беше успешно опериран во Барселона, каде ќе продолжи да закрепнува.

Се очекува Гвардиола да се врати на своите обврски во Сити по септемвриската репрезентативна пауза.

На претстојните натпревари на Манчестер сити тимот ќе биде предводен од Хуанма Лиљо, првиот асистент на Гвардиола.

Pep Guardiola has today undergone a routine operation on a back problem.

Everyone at Manchester City wishes Pep a speedy recovery, and look forward to seeing him back in Manchester soon.

— Manchester City (@ManCity) August 22, 2023