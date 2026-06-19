Грција сака Црна Гора да влезе во ЕУ за време на нејзиното претседателство во 2027

Грчката влада истражува начини за забрзување на пристапувањето на Црна Гора во Европската унија за време на нејзиното претседателство со Советот на ЕУ во втората половина на 2027 година, како дел од пошироката стратегија за Западен Балкан.

Министерот за надворешни работи, Јоргос Герапетритис, во петок е во Подгорица за да разговара за патот на Црна Гора кон ЕУ со својот колега, Ервин Ибрахимовиќ, и премиерот Милојко Спаиќ.

Грција ќе го преземе ротирачкото претседателство со Советот на ЕУ во јули 2027 година. Според владини извори, целта е да се помогне барем на една земја од Западен Балкан да се приклучи кон ЕУ.

Атина се надева дека ќе ја продолжи клучната улога што ја одигра за време на нејзиното претседателство со ЕУ во 2003 година во подготовката на најголемото проширување на Унијата по Студената војна, кое се случи следната година. Јоргос Цогопулос, виш соработник во Грчката фондација за европска и надворешна политика (ЕЛИАМЕП), за „Еурактив“ изјави дека Грција гледа можност да го оживее своето наследство од проширувањето.

Официјалните лица во Атина веруваат дека Црна Гора, која ги отвори преговорите за пристапување во 2012 година, претставува пореален кандидат за членство од другите кандидати за ЕУ, како што се Србија или Албанија. Тие исто така тврдат дека населението на Црна Гора од околу 600.000 би значело релативно ниски економски и политички трошоци за Унијата.

Подгорица го нарече својот потфат за членство „28 до 28“ – ветување да стане 28-ма земја-членка на ЕУ до 2028 година. Во интервју за „Еурактив“ во четврток, министерката за европски прашања на Црна Гора, Маида Горчевиќ, рече дека земјата не треба да чека многу подолго за полноправно членство.

Сепак, Атина разгледува начини да го помести распоредот и да го олесни пристапувањето на Црна Гора до крајот на 2027 година, за време на нејзиното претседателство со ЕУ, објавија локалните медиуми.

Лидерите на ЕУ треба да разговараат за проширувањето на самитот во Брисел во петок. Сепак, не сите земји-членки се заинтересирани да го забрзаат процесот, особено во однос на Западен Балкан.

„Теоретски, сите се согласуваат дека регионот припаѓа во ЕУ, но кога дискусиите се свртуваат кон практични чекори, неколку влади поставуваат пречки, честопати наведувајќи технички проблеми и загрижености во врска со методологијата на пристапување“, изјави дипломат на ЕУ за „Еурактив“.