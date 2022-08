Големо невреме во Европа, се зголемува бројот на загинати, погодени и земји во регионот

Најмалку тринаесет лица загинаа во силните бури што денеска погодија делови од Европа. Две деца на возраст од четири и осум години загинаа во јужна Австрија кога дрвја паднаа во близина на езеро во Корушка. Десетина луѓе се повредени, од кои некои потешко. Три лица загинаа кога дрво падна уште на север, во Долна Австрија.

Во Штаерска, Корушка и Источен Тирол возовите мораа да застанат поради прекин на електричната енергија поради невремето, а паднатите дрвја блокираа и некои патишта, соопштија властите.

Шест лица загинаа на Корзика, соопштија француските власти. Во кампот во Сагоне, на западниот брег на островот, дрво паднало врз 13-годишно девојче. На југот на островот, 72-годишна жена загинала кога покривот на куќа на плажа паднал врз нејзиниот автомобил. Загинаа и жена во кајак, рибар и уште две лица. Во невремето се повредени 12 лица, од кои едно потешко. Поради невремето без струја останаа 45.000 домаќинства.

Силно невреме ги погоди и другите делови на Франција, поплавувајќи ги улиците на Марсеј и блискиот Касис. Две лица загинаа во невремето во Тоскана. Дрвја паднаа врз маж и жена. Пожарникарите имале 150 интервенции во Лигурија и Тоскана. Централниот регион Емилија Ромања исто така беше тешко погоден од невремето.

Големо невреме на Корзика, Словенија…

Силните грмотевици и ураганските ветрови оставија најмалку осум мртви во Франција и Италија во четвртокот, корнејќи дрвја во Тоскана и на францускиот остров Корзика и откорнаа парчиња тула од камбанаријата на базиликата Свети Марко во Венеција. Над 100 чамци во Средоземното Море повикале итна помош, соопштија властите.

И Словенија попладнето ја зафати силна бура. Налетите на ветрот надминаа 100 километри на час, беа однесени неколку покриви, а настрадаа многу дрвја, а има и полесно повредени. Ветрот урна и дел од градежното скеле во центарот на главниот град, а низ воздухот летаа парчиња градежен материјал.

Невремето почнало околу 15 часот кога кон Словенија дошло од северниот дел на Јадранот. Според податоците на Агенцијата за заштита на животната средина , ветерот достигнал брзина од 102 километри на час, што е нов рекорд.

Од Љубљанската противпожарна бригада информираат за 114 интервенции, но ситуацијата се менувала од минута во минута.

Во Франција невремето произведе налети од над 220 км/ч во некои области, според националната метеоролошка агенција Метео Франс. Околу 45.000 домаќинства останаа без струја на Корзика, каде што десетици луѓе беа повредени, а 12 се хоспитализирани, од кои едно е во критична состојба, соопштија тамошните власти.

Италијанските региони Тоскана и Венето прогласија вонредна состојба, бидејќи насилните бури на север беа во контраст со жешките температури кои беа до 43 Целзиусови степени во јужна Италија.

Невремето ги зафати западноевропските земји во последните денови по летото со екстремни временски услови, додека соседните земји во Централна и Источна Европа сè уште страдаат од исклучителни топлотни бранови и суша.

Двајца загинати во одделни инциденти во Италија

Две лица загинаа во четвртокот во одделни инциденти во Тоскана, еден во близина на градот Лука и друг во близина на Карара, кога дрвјата беа откорнати од бура. Десетици беа пријавени повредени, вклучително и четири лица повредени од паѓање дрвја во кампот во близина на Карара.

Во Венеција, силните ветрови одвоија парчиња тули од камбанаријата на базиликата Свети Марко, која стои пред познатата катедрала. Туристите беа евакуирани од структурата, која беше оградена. Невремето преврте столици и маси на плоштадот Свети Марко и на други места, а однесе и лежалки за плажа на блиското Лидо.

Ветровите ненадејно се засилија, но се смирија за околу пет минути, изјави за Асошиетед прес Карло Алберто Тесерин, чуварот на базиликата и камбанаријата.

„Ова не беа вообичаени ветрови за нас“, рече Тесерин.

Силните ветрови ги запираат возовите

Во северна Италија, невремето во текот на ноќта принуди да се исклучи железничката линија југоисточно од Џенова, откако силните ветрови донесоа конструкции од плажа на шините, оштетувајќи ги електричните кола.

Невремето се појави за време на најпрометната недела на одмор на плажа во Италија. Градоначалничката на Сестри Леванте, Валентина Гио, апелираше до посетителите да се држат подалеку од плажите додека не поминат лошите временски услови.

Град со големина на орев го погоди италијанскиот регион Лигурија со доволно сила да ги скрши прозорците на домовите и да ги оштети овоштарниците и градините.

Северна Италија оваа година ја претрпе најголемата суша во последните неколку децении, но обилните дождови во последните денови донесоа врнежи од град, ветрови и поплави кои оштетија или уништија цели култури на овошје и зеленчук, заедно со лозја и маслинови насади, според италијанскиот земјоделско лоби Coldiretti.

Спасувачките екипи пронашле тела на 62-годишен рибар и неидентификуван кајакар кај бреговите на Корзика, според француските поморски власти за Медитеранот. Се вели дека и двајцата загинале како резултат на ненадејната бура и дека повеќе од 100 приземјени, уништени или заглавени бродови во областа повикале итна помош.

Францускиот министер за внатрешни работи Жералд Дарманин отпатува на островот во четвртокот за да ја провери штетата.

Невремето конечно го прекина топлотниот бран во Париз, Франција, во вторникот, но врнежите беа толку силни што ги поплавија улиците и се слеваа во метро станиците во градот.

Невреме со грмотевици во средата ги поплави париските станици на метрото и Старото пристаниште Марсеј, а ветрови со брзина над 100 километри на час беа забележани на врвот на Ајфеловата кула за време на поплавата во вторникот.

Силните дождови доаѓаат во време на летната суша, топлотни бранови и шумски пожари низ Европа што научниците ги поврзуваат со климатските промени предизвикани од човекот.

Потреба од дожд во Унгарија

Сепак, на исток, на јужната голема рамнина во Унгарија, овчарот Шандор Калман може само да сонува за врнежи. Тој ги пасе овците на земји кои се исушени од силна топлина и слаби врнежи.

„Во овој топлотен бран, оваа глинена почва всушност ги гори нозете на овците, толку е жешко“, рече тој, додавајќи дека и на неговите овчарски кучиња им е тешко да одат по исушената земја. „Имам 57 години, но никогаш не сум видел толку голема суша.

Унгарските метеоролошки податоци оваа година покажуваат најголем недостиг врнежи од 1901 година.

Нивото на водата на реката Дунав, еден од најголемите европски водни патишта, се намали за 1,5 метри за три недели во близина на Будимпешта, што доведе до тоа регионалното водостопанство да предупреди дека снабдувањето со вода за пиење може да биде загрозено.

„Иднината е тешко да се предвиди, но прогнозите и климатските модели сугерираат дека се веројатни понатамошни тешки суши“, рече Клара Керпели од еколошката групација WWF Унгарија, предупредувајќи дека властите ќе треба да се подготват за почесто екстремни временски услови и да го преработат унгарскиот систем за задржување вода.

