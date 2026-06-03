Ѓорѓиевски од Брисел: Општините имаат клучна улога во евроинтеграциите

03/06/2026 12:46

 Градоначалникот на град Скопје, Орце Ѓорѓиевски, денеска престојува во посета на Брисел, каде што се одржува седницата на Заедничкиот консултативен комитет при Европскиот комитет на регионите, тело за соработка на македонските општини со локалните власти на земјите од ЕУ, каде што ќе има и свое обраќање.

Како што посочува Ѓорѓиевски на социјалните мрежи, на овој форум присуствуваат претставници на локалната и регионалната власт од земјите членки на Европската Унија, како и од земјите кандидатки за членство.

Седницата, како што напиша во објавата, претставува можност за размена на искуства, зајакнување на соработката меѓу општините и дискусија за предизвиците поврзани со процесот на европска интеграција, со посебен фокус на улогата на локалната власт во овој процес.

– Интеграцијата во Европската Унија останува стратешки приоритет на Македонија, а општините имаат клучна улога и во евроинтеграцискиот процес и во спроведувањето на реформите. Тие се директни партнери во приближувањето на локалните стандарди кон европските и во исполнувањето на агендата за интеграција. Во тој контекст, дискусиите ги насочивме кон патот до членство, продолжувањето на реформите и зајакнувањето на улогата на локалната власт како важна алка што ја приближува нашата земја кон европското семејство – нагласува градоначалникот Ѓорѓиевски. 

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