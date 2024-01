Ѓоковиќ во четвртфиналето на Австралија опен, противникот се шегуваше на своја сметка

Најдобриот светски тенисер Новак Ѓоковиќ со фантастична партија се пласираше во четвртфиналето на првиот Грен слем во сезоната на Австралија Опен.

Ѓоковиќ за нешто помалку од два часа го победи Французинот Адриен Манарино со 3:0 во сетови и се пласираше меѓу осумте најдобри.

Со тоа се израмни со Роџер Федерер по бројот на настапи во четвртфиналето на Грен слем, двајцата имаат по 58, но нема сомнеж дека српскиот тенисер наскоро ќе го престигне.

Where there's a record there's Novak Djokovic! pic.twitter.com/uldKFxIJ7l

Инаку, Ѓоковиќ ги доби првите два сета без загубен гем, по што следеше смешна реакција на францускиот тенисер, инаку 20. носител на турнирот.

Со раце стави две нули над очите и се насмеа покажувајќи што мисли за неговата игра на овој меч против светскиот рекет број еден.

Adrian Mannarino laughing hysterically after being down 6-0, 6-0 to Novak Djokovic.

He puts up two 0’s around his eyes 😂

Sometimes all you can do is laugh. pic.twitter.com/Z0piuINNeJ

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 21, 2024