Гитаристот на „Квин“, Брајан Меј имал мозочен удар

Гитаристот на Квин, Сер Брајан Меј, откри дека неодамна доживеал мал мозочен удар, поради што не можел да ја користи левата рака.

Сепак, 77-годишната рок легенда рече дека сега е добро и дека има доволно движење за да може повторно да свири.

„Добрата вест е што можам да свирам гитара по настаните во последните неколку дена“, рече тој во видеото објавено на неговата веб-страница во средата.

„Одеднаш – од ведро небо – немав никаква контрола над оваа рака. Така што беше малку страшно, морам да кажам.

Тој ги пофали лекарите во болницата Фримли во Сари, „каде што отидов, трепкаа сини светла, многу – многу возбудливо“.

„Значи, добрата вест е дека сум добро. Само го правам она што ми е кажано, што во основа не е ништо“.

Тој рече дека бил „приземјен“, додавајќи: „Не ми е дозволено да излегувам – па, не смеам да возам, не смеам да се качам во авион, не смеам да го кревам пулсот премногу високо“.

Откритието доаѓа речиси две недели по емитувањето на документарниот филм на Би-Би-Си, кој го предводи Сер Брајан, за неговата кампања да ги заштити јазовците од убивање.

Во своето ново видео, тој, исто така, разговараше за програмата, велејќи дека добила „одлични реакции од земјоделците особено – исто така и од луѓето од дивиот свет, се разбира“.

Уништувањето на јазовецот се користи како начин да се спречи ширењето на туберкулозата кај добитокот.

Што е мозочен удар?

NHS вели дека мозочниот удар е сериозна здравствена состојба опасна по живот што се случува кога ќе се прекине снабдувањето со крв во дел од мозокот.

Еден од знаците често е дека лицето има слабост или вкочанетост во едната рака, како и дека едната страна од лицето му паѓа, а говорот му е нејасен или заматен.

Исто така, постои поврзана состојба наречена минлив исхемичен напад (ТИА), каде што снабдувањето со крв во мозокот е привремено прекинато, што предизвикува она што често се опишува како „мини-мозочен удар“.

Мозочниот удар на Меј доаѓа четири години откако тој имаше „мал“ срцев удар.

Во тоа време, тој рече дека бил шокиран кога сфатил дека не е толку здрав како што мислел и дека бил „многу блиску до смртта“.

Тој откри дека трите артерии се „запушени и во опасност да го блокираат дотурот на крв во моето срце“, и последователно имаше операција за поставување на три стентови – мали цевки за држење на отворени блокирани артерии.

Свирењето гитара, пишувањето песни и вокалот на Меј помогнаа Queen да бидат еден од најголемите бендови во светот во 1970-тите и 80-тите години.

Тој напиша хитови меѓу кои и We Will Rock You, Who Wants to Live Forever и Flash, и ко-автор е на други.

По смртта на фронтменот Фреди Меркјури во 1991 година, бендот продолжи со новиот пејач Адам Ламберт.

Покрај неговата музичка кариера, Меј е познат по својот активизам за правата на животните, а докторирал по астрофизика во 2007 година, 36 години откако ја напуштил својата теза кога бендот почнал да настапува.

Оженет е со поранешната актерка од EastEnders, Анита Добсон.