Германската индустрија минатата година изгуби 177.000 работни места, според бројките објавени од Федералната агенција за вработување во Нирнберг во среда.

Од декември 2025 година, 6,5 милиони луѓе биле формално вработени во производствениот сектор, што претставува речиси една петтина од германската работна сила, соопшти агенцијата.

Севкупно, вработеноста во сите сектори на економијата се намалила за 108.000, а агенцијата соопшти дека растот во другите сектори не успеал да ги компензира загубите во индустријата.

Само автомобилската индустрија и нејзиниот синџир на снабдување изгубиле 52.000 работни места. Остатокот од металната индустрија изгубил 24.000 работни места, а машинското инженерство изгубило 28.000.

Се очекуваат понатамошни намалувања на работните места. Директорката на агенцијата, Андреа Налес, кон крајот на јуни изјави дека секој месец во производствениот сектор се губат 15.000 работни места.

Кумулативно, вкупните загуби за 12-те месеци до крајот на јуни изнесуваа 174.000.