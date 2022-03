Генералниот секретар на ОН: Прекинете го крвопролевањето, веднаш!

Генералниот секретар на Обединетите нации, Антонио Гутереш, го осуди бомбашкиот напад на детската болница и родилиштето во Мариупол нарекувајќи го страшно.

Украина ја обвини Русиј дека ја бомбардирала болницата кога требало да има прекин на огнот. Во нападот ранети се најмалку 17 луѓе.

Today's attack on a hospital in Mariupol, Ukraine, where maternity & children's wards are located, is horrific.

Civilians are paying the highest price for a war that has nothing to do with them.

This senseless violence must stop.

End the bloodshed now.

— António Guterres (@antonioguterres) March 9, 2022