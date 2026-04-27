Газели Волеј се младински шампионки на Македонија

Младите одбојкарки на Газели Волеј го кренаа пехарот за најдобра младинска екипа во Македонија откако во финалето го совладаа Фит Фан Волеј со 3-1.

Оваа генерација на Газели Волеј го продолжува континуитетот на успеси, по освоените пионерско и кадетско првенство во изминатите две години, денеска триумфираа и во младинскиот шампионат.

Газелите до титулата дојдоа само со еден загубен сет и тоа во финалниот дуел.

Во тој меч Фит Фан Волеј поведе со 1-0, но потоа следуваше пресврт, трите наредни сета им припаднаа на Газели Волеј за триумф од 3-1 и нов трофеј во витрините.