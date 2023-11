(Фото/видео) Исланд се соочува со апокалипса, евакуација на Гриндавик

Исланд го чека голема вулканска ерупција. Научниците велат дека магмата е сѐ поблиску до излевање. Од полноќ се регистрирани дури 600 земјотреси.

Како последица на тие земјотреси, буквално се распаднаа бројни куќи, а целиот град Гриндавик во близина на вулканот Фаградалсфјал беше претворен во град на духови.

Од полноќ се регистрирани дури 600 земјотреси, а експертите велат дека лава може да излее секој ден. Околу 4.000 жители беа евакуирани.



Оние на кои властите им дозволија да се вратат во своите домови за да ги соберат основните работи, исто така, го напуштија градот бидејќи во воздухот беа измерени високи концентрации на сулфур диоксид, кој се смета за еден од показателите за ерупција.

Volcanic gas forces renewed evacuations amid ongoing fears of eruption in Grindavik, Iceland 🇮🇸 | 14 November 2023 | Residents who were allowed to briefly return to Grindavík on Tuesday were evacuated again after sensors detected an increase in sulfur dioxide gas. A sign of… pic.twitter.com/OrGQh1zySs

Од големиот број земјотреси урнати се бројни куќи, на патиштата има кратери, а целото подрачје постојано се тресе.

🇮🇸🔥There is a real apocalypse in Grindavik in Iceland: craters are tearing apart the city, the earth is disappearing from under your feet, the asphalt is melting from the inside

▪️After almost a thousand earthquakes, the earth is splitting and heating up from under the earth's… pic.twitter.com/hLaNdwvN1j

— Zlatti71 (@djuric_zlatko) November 15, 2023