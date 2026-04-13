ФИФА го отфрли клучното барање на Иран, учеството на Светското првенство под знак прашалник

Како што се приближува Светското првенство, тензиите во фудбалскиот свет растат поради ситуација што сериозно би можела да го загрози натпреварувањето. Учеството на Иран стана многу под знак прашалник откако ФИФА го отфрли нивното барање за преместување на натпреварите од групната фаза во Мексико поради политички тензии со САД.

Според мексиканската претседателка Клаудија Шајнбаум, светската фудбалска управа го отфрли барањето на иранската федерација за промена на местото на одржување на натпреварите. Ова значи дека ако Иран учествува, ќе мора да ги игра своите натпревари против Нов Зеланд, Белгија и Египет на американска почва. Причината за иранското барање се исклучително високите политички и воени тензии меѓу Техеран и Вашингтон, предизвикани од неодамнешните воени акции на САД.

Иранската фудбалска федерација претходно јасно стави до знаење дека тимот ќе учествува на турнирот само ако нивните натпревари се играат надвор од САД. Сепак, претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, ја отфрли оваа можност, а сега се чека конечната одлука на Иран. Иранските медиуми известуваат дека по ова отфрлање, бојкотирањето на Светското првенство стана многу поверојатна опција.

Доколку Иран навистина се повлече од натпреварувањето, се отвораат неколку сценарија. Најверојатно е дека друг азиски тим ќе го пополни испразнетото место, а Обединетите Арапски Емирати се споменуваат како еден од кандидатите. Ситуацијата внимателно се следи и во Европа, каде што Италија, која не успеа да се квалификува, се надева на можна нова можност преку дополнителни квалификациски натпревари.

Евентуалното повлекување од страна на Иран не би поминало без санкции. Според правилата на ФИФА, таков потег би можел да резултира со исклучување од квалификациите за Светското првенство во 2030 година, како и значителни казни. Наскоро се очекува конечна одлука, а фудбалската јавност со нетрпение го очекува исходот, кој би можел да има далекусежни последици за самото натпреварување.