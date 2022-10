Европското обвинителство ја истражува набавката на вакцината против Ковид-19 во ЕУ

Европското јавно обвинителство (ЕППО) денеска на Твитер потврди дека спроведува истрага за набавката на вакцини против Ковид-19 во Европската унија. ЕППО не соопшти ништо подетално од тоа, а оваа порака ја објави на Твитер, додавајќи дека „оваа исклучителна потврда доаѓа по исклучително високиот интерес во јавноста“.

Набавката на вакцината против Ковид-19 се одвиваше заеднички на ниво на сите земји-членки на ЕУ, наместо на национално ниво на секоја поединечна држава, а работата ја водеше Европската комисија во соработка со националните власти на државите-членки.

The #EPPO confirms that it has an ongoing investigation into the acquisition of COVID-19 vaccines in the European Union. This exceptional confirmation comes after the extremely high public interest. No further details will be made public at this stage. pic.twitter.com/4001sNZREN

