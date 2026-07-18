Европската комисија предлага ревизија на тргувањето со емисии и забрзана електрификација

18/07/2026 09:56

Европската комисија презентираше предлози за забрзување на електрификацијата и промена на пазарот на емисии на јаглерод диоксид.

Зависноста на Европа од увезени фосилни горива постојано доведува до геополитички превирања, се вели во соопштението на комисијата по повод оваа пригода.

Европската комисија признава дека оваа зависност ја ограничува европската конкурентност и инсистира на забрзана електрификација на производството и транспортот. Според комисијата, може да се постави цел од 46 проценти електрификација до 2040 година, со цел да се намалат трошоците за увоз на фосилни горива за 260 милијарди евра годишно.

Комисијата вели дека има за цел да ја намали разликата во цената на електричната енергија и фосилните горива, да имплементира почисти технологии со електрична енергија, како што се топлински пумпи, електрични возила и батерии.

Според Европската комисија, земјите од ЕУ треба да имаат услови за намалување на надоместоците за пренос на енергија за одредени групи потрошувачи и даноците за енергетски интензивните компании. Комисијата признава дека воведувањето на „паметни“ мерни уреди ќе им го олесни на потрошувачите заштедата на трошоците за енергија.

Се очекува ЕУ да има 100 милијарди евра средства за намалување на загадувањето со јаглерод од индустриите. Комисијата предлага земјите од ЕУ да бидат обврзани да трошат половина од своите национални приходи од тргување со емисии за инвестиции во индустрии што не загадуваат. Според ЕК, ова би изнесувало над 100 милијарди евра до 2030 година.

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