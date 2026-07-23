Европската комисија го казни „Гугл“ со 890 милиони евра. Како ќе реагираат САД

Европската комисија денес го казни „Гугл“ со 890 милиони евра за кршење на Законот за дигитални пазари, што е најголемата казна досега изречена според законот. Комисијата донесе две одлуки. Првата утврди дека „Гугл“ не се придржува до Законот за дигитални пазари (DMA) со фаворизирање на сопствените услуги во својот пребарувач, за што изрече казна од 460 милиони евра.

Втората се однесува на ограничувањата што „Гугл“ ги поставува на развивачите на апликации за насочување на потрошувачите кон алтернативни, честопати поевтини, канали за купување на „Гугл плеј“ , за што изрече казна од 430 милиони евра.

Вкупниот износ од 890 милиони евра претставува најголема казна што Комисијата ја изрече на компанија според Законот за дигитални пазари (DMA), кој беше донесен за да се спречат технолошките гиганти да ги злоупотребуваат своите доминантни позиции на пазарот.

Контролорите на пристап, големите интернет платформи што ги контролираат клучните точки за пристап помеѓу деловните корисници и потрошувачите, не можат, според Законот за дигитални пазари, да се однесуваат кон своите услуги поповолно при рангирањето отколку кон услугите од трети страни.

Комисијата утврди дека „Гугл“ им дава преференцијален третман на сопствените услуги, вклучувајќи резултати за шопинг, хотелски резервации, транспорт и спорт, во однос на услугите од трети страни во пребарувањето на „Гугл“, со што ги прекршува своите обврски според ДМА.

„Гугл“ ги прикажува своите услуги поизразено во резултатите од пребарувањето, ги става на врвот од страницата или користи подобрени визуелни елементи и филтри, додека слични услуги од трети страни не се претставени на ист начин.

Според Законот за дигитални пазари, програмерите кои ги дистрибуираат своите апликации преку „Гугл плеј“ треба да можат да ги информираат и насочуваат клиентите кон алтернативни, честопати поевтини, понуди бесплатно.

„Двете одлуки што ги донесовме денес ја зајакнуваат нашата решеност да го примениме Законот за дигитални пазари за заштита на бизнисот и иновациите. Откривме дека „Гугл“ им штети на бизнисите што нудат слични услуги, како што се шопинг или спорт, со тоа што не им дава исто ниво на истакнатост во пребарувањето на „Гугл“ .

Исто така, откривме дека „Гугл“ ги ограничи програмерите на апликации да нудат поевтини зделки на клиентите во продавницата за апликации на ‘Гугл плеј’“, рече Хена Виркунен, извршен потпретседател на Комисијата за технолошки суверенитет.

„Гугл“ е должен да се придржува до законот за дигитални пазари во рок од 60 дена, во спротивно ризикува периодични казни до 5 проценти од вкупниот светски промет. Овие одлуки би можеле да предизвикаат жестока реакција од САД, кои се жалат дека европските закони дискриминираат американски компании.

Одлуките дојдоа во чувствително време кога американската администрација треба да воведе нови тарифи врз други правни основи, откако претходно беа побиени во Врховниот суд на САД. После тоа, американскиот претседател Доналд Трамп воведе привремени тарифи од 10 проценти на речиси целиот увоз од САД.

Овие привремени тарифи истекуваат утре, а се очекува американската администрација да воведе нови врз други правни основи. Од особено значење за ЕУ ​​е дали Трамп ќе го почитува договорот за тарифи од 15 проценти на увозот на повеќето производи од ЕУ во САД.