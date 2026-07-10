Евроамбасадорот Михалис Рокас во посета на Кичево

Амбасадорот на Европската Унија во Северна Македонија, Михалис Рокас, денеска ќе ја посети општина Кичево, во рамки на иницијативата за информирање на јавноста со цел приближување на ЕУ и процесот на интеграција на земјата до локалните заедници.

Посетата ќе почне со средби меѓу амбасадорот Рокас, градоначалникот Александар Јовановски и членовите на Советот на општината.

-Дискусиите ќе се фокусираат на придобивките од пристапувањето во ЕУ, како и на видливото влијание на финансиската поддршка на ЕУ врз секојдневниот живот на луѓето во овој регион, соопшти Делегацијата на ЕУ во Скопје.

За време на посетата амбасадорот Рокас ќе се сретне и со претставници на граѓанското општество и ќе учествува во отворена дискусија со граѓаните на Кичево.