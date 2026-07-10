Евроамбасадорот Михалис Рокас во посета на Кичево

10/07/2026 07:09

 Амбасадорот на Европската Унија во Северна Македонија, Михалис Рокас, денеска ќе ја посети општина Кичево, во рамки на  иницијативата за информирање на јавноста со цел приближување на ЕУ и процесот на интеграција на земјата до локалните заедници.

Посетата ќе почне со средби меѓу амбасадорот Рокас, градоначалникот Александар Јовановски и членовите на Советот на општината.

-Дискусиите ќе се фокусираат на придобивките од пристапувањето во ЕУ, како и на видливото влијание на финансиската поддршка на ЕУ врз секојдневниот живот на луѓето во овој регион, соопшти Делегацијата на ЕУ во Скопје. 

За време на посетата амбасадорот Рокас ќе се сретне и со претставници на граѓанското општество и ќе учествува во отворена дискусија со граѓаните на Кичево. 

Поврзани содржини

Сончево со мала облачност
Астрономски календар
Голем дел од Скопје утре без струја: Од Ист гејт до Бутел
Се гради нова пешачка патека покрај Крива Река
ЕУ го одложува ЕТИАС системот за патување поради проблеми со границите?
„Куманово Гас“ ќе ја приклучи спортската сала, планирани нови приклучоци за институции
Премиерот Мицкоски и министерката Јаневска на увид на реконструкција на основно училиште во Битола
Лекот „фостер“ од 20 јули ќе чини 280 денари

Најчитани