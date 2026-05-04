ЕУ не ги замрзнала парите за Србија

Европската комисија негираше дека го запрела финансирањето за Србија, што е спротивно на забелешките дадени неколку дена претходно од комесарката за проширување Марта Кос, која сугерираше дека исплатите се запрени поради загриженост за назадување во судството.

Кос минатата недела изјави дека ЕУ ги запрела исплатите во рамките на Планот за раст, шемата на ЕУ „готовина за реформи“ за кандидатите од Западен Балкан.

„Засега, ги запревме сите исплати од Планот за раст бидејќи имаше назадување во судството“, рече таа минатиот четврток во Швајцарија. „Додека ова не се поправи, тие нема да можат да добијат европска финансиска поддршка“, додаде таа на настан во Фрибург.

Србија е кандидат за ЕУ ​​од 2012 година и ги отвори преговорите за пристапување во 2014 година, но нејзината кандидатура за членство останува заглавена поради бавниот напредок во реформите за владеење на правото, слободата на медиумите и нормализацијата на односите со Косово, како и ограниченото усогласување со надворешната политика на ЕУ.

Сепак, во понеделник, Маркус Ламерт, портпарол на Комисијата, изјави дека „не е донесена никаква одлука“ за замрзнување на средствата, додавајќи дека условите се под постојан преглед.

Притиснат поради контрадикција со забелешките на Кос, Ламерт рече дека ги нема нејзините „точни зборови при рака“, но инсистираше дека не е донесена никаква одлука за замрзнување на средствата.

Кабинетот на Кос упати прашања до портпаролската служба на Комисијата, која е одговорна до претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен. Фон дер Лајен претходно ја повика Србија да ги засили реформите и да ја зајакне независноста на својот медиумски регулатор.

Марта Кос веќе сигнализираше можни промени во финансирањето кога се обрати пред европратениците во комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент минатиот месец.

„Моментално проценуваме дали земјата сè уште ги исполнува условите за плаќања според финансиските инструменти на ЕУ“, рече таа во април, додавајќи дека ЕУ ќе продолжи да го поддржува пристапниот пат на Србија сè додека е во согласност со стандардите за владеење на правото и слобода на медиумите.