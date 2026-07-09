ЕУ го одложува ЕТИАС системот за патување поради проблеми со границите?

09/07/2026 18:29
Европската унија го одложува воведувањето на новиот систем ЕТИАС за претходно одобрување на патувања, откако проблемите со новиот електронски систем за влез и излез на границите предизвикаа застои и подолги чекања за патниците. Наместо планираното воведување, системот најверојатно ќе започне да функционира подоцна, бидејќи европските институции сакаат прво да ги надминат техничките и организациските проблеми со постојниот систем ЕЕС. 

ЕТИАС, односно Европскиот систем за информации и одобрување на патувања, треба да биде задолжителен за државјани од земји кои имаат безвизен режим со Шенген зоната. Патниците ќе треба однапред да поднесат електронско барање, да достават лични податоци и да платат надомест, пред да започнат патување кон Европската унија. 

Причината за одложувањето е поврзана со проблемите при воведувањето на Системот за влез и излез ЕЕС, кој бара собирање биометриски податоци, вклучително отпечатоци од прсти и фотографии од лицето на патниците кои не се државјани на Европската унија. На дел од граничните премини и аеродроми беа забележани подолги редици и технички потешкотии, што предизвика загриженост дека воведувањето на дополнителен систем би создало уште поголем хаос. 

Европските власти посочуваат дека целта на двата система е модернизација на граничните контроли, подобра безбедност и поефикасно следење на краткорочните патувања во Шенген зоната. Сепак, целосната примена зависи од техничката подготвеност на системите и капацитетите на земјите членки да ги спроведат новите процедури. 

За граѓаните од земјите од Западен Балкан, меѓу кои и Македонија, воведувањето на ЕТИАС ќе значи нов чекор пред патувањето во Европа, но нема да претставува класична виза. Одобрението ќе биде поврзано со пасошот и ќе се бара пред патување, додека точниот датум на почеток на системот Европската унија дополнително ќе го објави. 

 

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