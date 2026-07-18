„Епл“ и „Нвидиа“ во битка за титулата највредна компанија во светот

„Епл“ и „Нвидиа“ (Apple и Nvidia) се бореа за титулата највредна компанија во светот во петокот, при што производителот на ајфон накратко го зазеде првото место по пазарна вредност.

Акциите на „Нвидиа“ накратко паднаа за околу три отсто, а пазарната вредност на компанијата беше намалена на 4,84 милијарди долари во раните утрински тргувања, додека пазарната вредност на „Епл“ беше близу 4,88 милијарди долари. Овие позиции подоцна беа обратни.

Двете компании имаа многу различни резултати во 2026 година.

Акциите исто така достигнаа нови рекорди оваа недела, а ХСБЦ ја надгради својата препорака за „купување“, наведувајќи ги новите способности за вештачка интелигенција и силниот развој на производи.

„Овој подем на вештачката интелигенција доаѓа во вистинско време, кога веруваме дека ‘Епл’ го има еден од најиновативните развојни циклуси“, напишаа аналитичарите.

Во меѓувреме, вредноста на акциите на „Нвидиа“ се зголеми за само седум проценти и главно стагнираше, додека вниманието на Вол Стрит се префрли од изградба на центри за податоци на мемориски чипови и инфраструктура. Акциите на производителите на мемориски чипови, како што се „Микрон технолоџи“ и „Сандиск“ (Micron Technology и Sandisk), имаа корист од ова.

„Нвидиа“ ја носи титулата за највредна компанија во светот од јуни 2025 година, кога го престигна „Мајкрософт“. Во октомври, таа стана првата компанија што ја достигна историската пазарна капитализација од пет билиони долари.

Во истиот месец „Епл“ ја надмина пазарната капитализација од четири билиони долари за прв пат во историјата, по силната продажба на ајфон, пренесува СЕЕбиз.еу.