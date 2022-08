Ени Лебовиц на удар на јавноста – критикувана за чудните портрети на судијката Кетанџи Браун Џексон

САД – Славната фотографка Ени Лебовиц повторно се соочува со бурни реакции откако го сними слабо осветлениот портрет на судијката на Врховниот суд на Соединетите Американски Држави, Кетанџи Браун Џексон, на споменикот на Линколн во Вашингтон, Д.Ц. дека не знае да користи соодветно осветлување кога снима црномурести личности. Портретот на Џексон беше објавен во магазинот Вог.

Слична контроверзност се појави во 2020 година кога Лебовиц ја сними фотографијата на Симон Билс.

. @Simone_Biles stars on the cover of our August issue! With the 2020 Olympics postponed and a shadow hung over American gymnastics, Biles–who is widely regarded as the greatest gymnast of all time—has had to be resilient as never before. (1/5) https://t.co/fPoNKoDNwD pic.twitter.com/6y4RxtMYAf

Критичарите сега повторно ги појавуваат истите прашања што се појавија на фотографијата на Билс и другите портрети кои исто така беа критикувани за лошото осветлување.

Портретот на Џексон, објавен во септемвриското издание на Вог, доаѓа еден месец откако таа положи заклетва како прва црномуреста судијка на Врховниот суд.

„Потребни беа 232 години и 115 претходни состаноци за една црномуреста жена да биде избрана да служи во Врховниот суд на САД“, рече Џексон по нејзината потврда, според Индипендент. „Но, успеавме“.

Annie, I know you’re famous, but you’ve proven time and time and TIME again that you don’t know and don’t care to learn how to photograph Black people. How to appropriately use lighting. You CAN say no. You CAN recommend talented Black photographers who will do better than you. https://t.co/I1XSBr5UjI

— Amanda (@EruditeElf) August 17, 2022