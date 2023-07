Експлозија во судот во Киев: Човекот што го активира експлозивот е мртов

Украинската полиција соопшти дека истражува извештај за експлозија во Окружниот суд Шевченкивски во Киев. Таа на Телеграм објави дека на местото на настанот пристигнале полициски службеници и други експерти.

❗️ It is reported about the explosion and shooting in the Shevchenkivskyi Court in #Kyiv. pic.twitter.com/CN5nERzPAx

— NEXTA (@nexta_tv) July 5, 2023