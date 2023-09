Еколошки активисти му залепија торта во лице на директорот на Рајанер

Мајкл О’Лири, извршен директор на Рајанер, една од најголемите европски авиокомпании, беше нападнат од еколошки активисти пред Европската комисија во Брисел.

Додека се подготвуваше да даде изјава за новинарите пред зградата на Европската комисија, двајца еколошки активисти му пријдоа на О’Лири и му залепија торта во лицето и грбот.

Ryanair CEO Michael O'Leary was hit with a pie by environmental activists during a press conference in Brussels.

The activists can be heard shouting "stop the pollution" before throwing the cake at O'Learyhttps://t.co/AYlfWbXGlu pic.twitter.com/s5s4DnU2O6

— Sky News (@SkyNews) September 7, 2023