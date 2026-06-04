„Екипа на СНС за специјални задачи“: Кои се патниците на кои им беше забранет влез во Црна Гора

Црногорската гранична полиција на аеродромот во Тиват вчера им одби престој и кратко пред 16 часот врати во Белград 87 српски државјани, меѓу кои има претежно лица со криминално досие, а со години се споменуваат во српските медиуми како лица ангажирани во специјални задачи на режимот на Српската народна партија (СНС), објавуваат подгорички „Вијести“.

Забраната за влез на група сомнителни патници е издадена врз основа на безбедносната проценка на Полициската управа откако е одлучено дека престојот на тие лица на територијата на Црна Гора може да претставува закана за националната или внатрешната безбедност.

Авионот „Ер Србија“ Е195 со кој дојдоа вчера утро, по неколкучасовно доцнење, полетал со патници во 15,53 ​​часот од пистата во Тиват назад кон Белград.

Граѓаните на Србија во авионот имале транспаренти на кои пишувало „Србија победува“, уред за комуникација на долги релации и поморска радио станица, а пристигнаа во Тиват еден ден пред Самитот на ЕУ.

Подгорички „Вијести“ стигнаа до имињата на патниците кои пристигнаа во Црна Гора со чартер авион, а за кои проценката на службата беше дека пристигнале како претходница на делегацијата на претседателот Александар Вучиќ на Самитот на ЕУ – Западен Балкан

Според „Вијести“, ако се погледне списокот, не е тешко да се заклучи дека станува збор за луѓе, од кои некои се обвинети за тешки кривични дела, а кои опозициските медиуми и активисти во Србија со години ги означуваат како блиски до режимот на Александар Вучиќ.

Поголемиот дел од оние на списокот, на кои им беше забранет влез во Црна Гора, биле поврзани со режимот на СНС, кој, доколку е потребно, ги ангажира за митинзи, обезбедување партиски простории и организирање контрапротести.

Судејќи според јавно достапните податоци, властите на СНС користеле некои лица од списокот за да ги замолчат политичките дисиденти на стадионите и кошаркарските сали, опозициските и студентските протести, како и за дистрибуција на партиски памфлети и цртање графити на СНС…

Извор на „Вијести“ близок до безбедносните служби изјавил дека меѓу депортираните е Далибор Станоевиќ, познат во јавноста како Боске, кој во медиумите е етикетиран како лице блиско до владејачката структура на СНС, пренесуваат подгоричките медиуми.

Станоевиќ, кој со години работи како обезбедувач на белградски сплавови, беше споменат во медиумите дека минатата година, кога бил фотографиран за време на големите антирежимски студентски протести, ги нападнал собраните граѓани со метална сајла.

Во чартер летот бил евидентиран Јован Кецман, познат како Цоје, кој, според јавно достапните медиумски извештаи, е поранешен водач на навивачката група „Корида“ од Нови Сад. Неколку медиуми објавија дека тој е осуден за обид за убиство на поранешниот полицаец Далибор Богдановиќ – Боца по пукањето во Нови Сад во 2014 година. Според локалните медиуми, Кецман ги чувал просториите на СНС во Нови Сад во август минатата година, откако таму се собраа граѓани револтирани од претходниот напад на поддржувачите на СНС врз демонстрантите во Врбас и Бачки Петровац собрани таму.

Полициската администрација му забрани и влез на Александар Јанковиќ, за кого медиумите пишуваа дека минатата година на Евробаскетот во Рига, бил испратен во Латвија со мисија да ги дисциплинира српските навивачи на трибините со тупаници, кои „пумпаа“ на натпреварите на репрезентацијата пред таа да биде елиминирана од Европското првенство во кошарка.

За Александар Јанковиќ, попознат по прекарот Аца Хари, активистите од Белградската иницијатива тврдеа дека тој бил „тепач во служба на СНС“, и дека бил задолжен и за „одбрана на транспарентот“ со црвен среден прст, кој се појави во Белград на 21 јануари 2025 година, како одговор на владата на „шарената револуција“.

Медиумите во Србија пишуваа дека Станојевиќ, кој бил наречен „чувар на средниот прст“, бил и актер во нападот врз двајца опозициски активисти, кои се обиделе да ја отстранат „пораката“ од еден од надвозниците во Белград.

На Мирко Радуловиќ, фудбалски менаџер од Нови Сад исто така му е забранет влез во Црна Гора, како и на уште еден жител на Војводина, Јово Станаревиќ, познат и како Јоца од Сремска Каменица. Станаревиќ е осуден на помала затворска казна за насилство, а на неговиот брат Миленко Станаревиќ му е забранет влез.

Друг сомнителен патник – Немања Нараци, службеник на МВР од Земун, – не можеше да оди подалеку од зградата на аеродромот во Тиват. Тој е на судење за инцидент од 13 декември 2024 година, за време на протестот „Застани Србијо“ во Нови Сад, кога четворица мажи во „порше“ се пробија низ граѓаните, кои во тој момент ја блокираа раскрсницата, а потоа, откако го запреа возилото, на неколку стотини метри оддалеченост, се вратија физички да се пресметаат.

Веднаш потоа Србија почна „одмазда“ со контрамерки – на граѓаните на Црна Гора не им беше дозволен влез во државата и дека се спроведува детална безбедносна контрола.

„Вијести“ напишаа дека до доцна вечерта ниту еден црногорски државјанин не ја преминал границата на премините Гостун, Јабука и Драченовац на територијата под надлежност на српската полиција.

Како што објави Н1 црногорските граѓани се подложени на детална проверка од страна на припадници на српската гранична полиција. Засега нема официјална изјава од надлежните институции на Србија за ограничувањата за влез на црногорски граѓани.

И утринава од 8,30 часот повторно се забележани долги редици на граничните премини меѓу Црна Гора и Србија. Најдолгата колона е на преминот Шпилјани, додека тие се малку помали на Гостун и Јабука.