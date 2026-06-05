ЕК бара од Бугарија да го смени рамниот данок бидејќи е „неправеден“

05/06/2026 18:29

Европската комисија го опиша рамниот данок на Бугарија како „неправеден“ и препорача да се направат измени во нивниот даночен систем.

Препораката е дел од извештајот од Брисел оваа недела, по што стана јасно дека Комисијата има намера да покрене постапка за прекумерен дефицит против Бугарија.

Се нагласува дека рамниот данок од 10% на доход, без неоданочлив минимум, води до нееднаква распределба на даночниот товар – луѓето со пониски приходи носат релативно поголем товар од оние со повисоки приходи.

Документот, исто така, препорачува бугарската влада да преземе мерки против сивата економија. Слични проценки и упатства се дадени и од Меѓународниот монетарен фонд.

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