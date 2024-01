Еден човек загина во земјотресот во Јапонија, тлото постојано се тресе

Откако утрово се случи силен земјотрес од 7,6 степени во Јапонија, избувна голем пожар, цунами бранови до 2 метра стигнаа до брегот, а еден човек загина.

Според светските агенции најмалку 30 згради и куќи се урнати, а под нив има заробено луѓе. Властите повикаа на евакуација, затоа што предвидувањата се дека во следните два до три дена ќе има силни потреси, кои би требало да се намалуваат во јачина во следните две недели.

Јапонската метеоролошка агенција издаде предупредување за цунами по должина на западните крајбрежни области на префектурите Ишикава, Ниигата и Тојама.

BREAKING: Japan Meteorological Agency says a powerful 7.6-magnitude earthquake has struck Ishikawa Prefecture. Credit: HAB pic.twitter.com/Y4ZW60wR0q

Еден човек загина

Еден човек загина откако се урна зграда во Ишикава по денешните земјотреси, јави јапонската телевизија НТВ.

Нов силен земјотрес во Јапонија

Нешто по 15 часот Јапонија ја погоди нов силен земјотрес, јавија јапонските медиуми. Подоцна беше утврдено дека новиот земјотрес не бил ни блиску до утринава, односно неговата јачина е околу 4,6 степени.

Huge 7.6 magnitude earthquake that struck western #japan and superstore and buildings are collapsing.#earthquake #tsunami #SouthKoreapic.twitter.com/XTv1HJIbo2

