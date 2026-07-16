ЕЦБ избра 36 даватели на платежни услуги за тестирање на дигиталното евро

Европската централна банка (ЕЦБ) објави дека избра 36 даватели на услуги за плаќање (ППУ), вклучувајќи банки и платформи за финансиска технологија, кои ќе учествуваат во пилот-фазата на проектот за дигитално евро.

Најголемиот дел од списокот на учесници го сочинуваат банки како што се Уникредит, Дојче банк, Рајфајзен банка, Нова Љубљанска банка (НЛБ) и Пиреа банка.

Компании за финансиска технологија како што се Револут, Страјп, Сатиспеј и Некси плаќања исто така учествуваат во проектот.

Пилот-проектот треба да започне во втората половина на 2027 година и ќе трае 12 месеци, со цел тестирање на техничките функции на дигиталното евро, начинот на кој се користи во секојдневните плаќања и корисничкото искуство пред евентуалното воведување на оваа валута.

ЕЦБ објави дека се примени повеќе од 50 апликации за поканата за учество, што, според проценката на институцијата, покажува силен интерес на приватниот сектор да биде вклучен во развојот на новиот европски систем за плаќање.

„Големиот интерес на пазарот покажува подготвеност на приватниот сектор активно да учествува во проектот за дигитално евро и да придонесе за зајакнување на европскиот систем за плаќање“, рече членот на Извршниот одбор на ЕЦБ, Пјеро Чиполоне, кој претседава со работната група за дигитално евро.

За време на пилот-фазата, ќе се користи бета-верзијата на дигиталното евро, која ќе биде многу слична во однос на функциите и технологијата со верзијата предвидена во нацрт-европското законодавство.

Вработените во Европската централна банка и националните централни банки на еврозоната, како и одбрани трговци на мало – вклучувајќи продавници за електроника, ресторани и кафулиња – ќе учествуваат во тестирањето, според ЕЦБ на својата веб-страница.

Корисниците ќе можат да пробаат различни видови плаќања, вклучувајќи трансфери меѓу граѓаните, плаќања во продавници и онлајн купување.