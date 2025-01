Џоан Баез му помогна на Боб Дилан да стане ѕвезда. Тој на крајот ѝ го скрши срцето

Фолк ѕвездата Џоан Баез видела „нечисто валкано човечко суштество со бледо лице“ кога за прв пат се сретнала со музичарот Боб Дилан во подем во 1961 година. Но, откако го слушнала како пее, Баез знаела дека Дилан има нешто посебно што ќе го промени текот на музиката и нејзиниот сопствен живот .

Професионалниот и личниот однос помеѓу Дилан и Баез е истражен во биографскиот филм A Complete Unknown. Сега во кината, филмот ги глуми Тимоти Шаламе и Моника Барбаро како двете музички икони, соодветно. Двајцата актери добија номинации за Оскар за нивните изведби , две од вкупно осум филмски остварени.

Номинираниот за најдобар филм, заснован на книгата на музичкиот новинар Илајџа Волд од 2005 година, Дилан оди на електричен погон!, го следи подемот на Дилан од 1961 година преку неговиот настап инспириран од рок на музичкиот фестивал во Њупорт во 1965 година, кој ги подели фановите и ја промени траекторијата на неговата кариера. Како што музиката на фолк суперѕвездата еволуираше во ова време, така се развиваше и неговата врска со Баез.

Двојката од соработници на сцената станаа романтични партнери. Нивната приврзаност на крајот траеше само кратко, но имаше трајно влијание врз нивните кариери и сè уште ги фасцинира љубителите на музиката до ден-денес.

Баез веќе беше ѕвезда пред да се сретне со Дилан

До моментот на настаните во A Complete Unknown, Баез веќе се етаблираше како клучна фигура во наредната фолк музичка сцена. Нејзиното појавување се случи на Фолк фестивалот во Њупорт во 1959 година, каде што нејзините дуети со Боб Гибсон ги воодушевија присутните и помогнаа да заработи рекорден договор на Баез, тогаш 18. Секој од нејзините први три албуми беa златно сертифицирани.

Баез беше на турнеја во 1961 година кога некој ѝ препорача да погледне еден „прекрасен“ нов пејач во Гердес Фолк Сити, музичко место во Гринич Вилиџ во Њујорк. И така, таа и нејзиното момче во тоа време беа запознаени со Дилан, чие вистинско име беше Роберт Цимерман, и неговата „Песна за Вуди“.

„Јас, се разбира, внатрешно целосно се распарчив, бидејќи беше толку убав“, изјави Баез за Ролингстоун во 1983 година. „Но, не можев да кажам ништо, затоа што бев покрај моето многу, многу љубоморно момче, кое ме гледаше со аголот на окото и се обидуваше ментално да го заколе Дилан, мислам. И тогаш дојде Боб и рече: „Ухх, здраво“ – еден од тие елоквентни поздрави – и јас само мислев дека е брилијантен и извонреден и така натаму“.

Набргу по ова, Баез го покани Дилан да настапи како најава и партнер во дует на нејзината турнеја. Баез сè уште беше поголемото име – дури и се појави на насловната страница на магазинот Тајм од 23 ноември 1962 година – но нејзиниот нов штитенк беше на патот да стане ѕвезда.

Дилан се забавувал со Сузи Ротоло пред Баез

Додека Дилан и Баез имаа непосредна врска, нивната врска првично не отстапи подалеку од музиката. Една од причините е тоа што Дилан веќе имал партнерка во тоа време.

Во 1961 година, пејачот ја запозна Сузи Ротоло за време на фестивалот на народна музика во Њујорк. „Таа беше најеротската работа што некогаш сум ја видел“, напиша Дилан за Ротоло. „Таа беше со светла кожа и златнокоса, полнокрвна Италијанка… Почнавме да разговараме и моето срце почна да се врти“.

Ротоло – чие име е сменето во Силви Русо во A Complete Unknown – стана позната како муза на пејачот и помогна да се инспирираат некои од неговите рани песни, вклучувајќи ги „One Too Many Mornings“ и „Tomorrow Is a Long Time“. Таа дури се појави со него на насловната страница на неговиот албум од 1963 година, The Freewheelin’ Bob Dylan.

По објавувањето на неговиот споменат албум од 1963 година, Дилан брзо стана национално име додека продолжи да настапува со Баез. Покрај нивниот талент, Дилан и Баез ги обедини нивната отвореност во однос на социјалните прашања. Ова е илустрирано со нивните изведби на Маршот во Вашингтон на 28 август 1963 година – повод за познатиот говор на Мартин Лутер Кинг „Јас имам сон“ – што само го зголеми профилот на Дилан.

Но, до 1965 година, Дилан почна да се оддалечува од протестните химни на повеќе мејнстрим жанрови како поп и рок. Неговата славна личност дополнително го затегна неговиот однос со Баез. „Мислам дека неговата слава се случи толку брзо, и беше толку огромна, што некако се изгубив во мешањето“, рече таа.

Додека парот се раздели по турнејата на Дилан во Обединетото Кралство во 1965 година, последното скршено срце за Баез дојде подоцна истата година. Во ноември, Дилан тивко се ожени со Сара Лондс, која е бремена со неговото прво дете.

Неколку децении подоцна, во 2023 година, Баез ја опиша нивната врска како „целосно деморализирачка“, но призна дека многу фактори придонеле за распадот. „Бевме во раните 20-ти. Бевме глупави и не можете вечно да обвинувате некого“, рече таа.

Нивната романса инспирираше повеќе песни

Иако нивната врска беше завршена засекогаш, преку нивната музика стана очигледно дека Дилан и Баез носат долготрајни емоции.

Во 1972 година, протестирачката Баез дебитираше со отворено именуваниот сингл „To Bobby“ на нејзиниот ЛП „Дојди од сенки“. Како што се сеќава Дилан во своите мемоари од 2004 година, песната го предизвикала да се врати на политички ориентирана музика што го направила толку популарен и „да излезе и да преземе одговорност, да ги води масите – биди застапник, води ја крстоносната војна“.

Три години подоцна, Баез зазеде порефлексивен пристап со „Дијаманти и рѓа“, кој директно се фокусираше на нивната врска. На Дилан му се допадна песната и дури ја покани Баез да му се придружи на неговата турнеја во Rolling Thunder Revue, според Ролингстоун.

Иако Дилан остана многу потаинствен за неговата музика, Баез верува дека таа барем делумно ги инспирирала неговите песни „Like a Rolling Stone“ од 1965 година и „Visions of Johanna“ од 1966 година. Доказ за последното лежи во криптичната лирика: „И Мадона , таа сè уште не покажала“. Според Far Out Magazine, една писателка на Фолк фестивалот во Њупорт во 1959 година ја нарече Баез „босоногата Мадона“, повикувајќи се на нејзиниот недостаток на обувки за време на изведбата и духовните теми во нејзината музика.

Дилан не ги потврди ниту ги демантираше шпекулациите, поттикнувајќи интриги зад двете песни до ден-денес. Ролингстоун ја прогласи „Like a Rolling Stone“ за најдобра песна на сите времиња во 2010 година, а рачно напишаниот нацрт на стиховите на Дилан беше продаден за повеќе од 2 милиони долари во 2014 година.

Баез и Дилан не одржуваа контакт

Дилан, кој сега има 83 години, важи за еден од најголемите вокали од кој било жанр. Според Боб Дилан центарот во Тулса, Оклахома, тој има издадено повеќе од 50 албуми и напишано повеќе од 6.000 песни. 11-кратниот добитник на Греми го доби и Претседателскиот медал на слободата од Барак Обама во 2012 година и Нобеловата награда за литература во 2016 година.

Иако не е толку обемна, кариерата на Баез беше влијателна сама по себе. Исто така, на 83 години, таа издаде повеќе од 30 албуми до моментот кога се повлече од турнејата во 2019 година и беше примена во Куќата на славните на рокенролот во 2017 година.

Далеку од сцената и студиото, секој од нив продолжи да се венча и да се разведе – Дилан двапати – и да станат родители. Дилан е татко на шест деца, додека Баез има еден син.

Што се однесува до нивниот однос еден со друг, Баез изјави за People во 2023 година дека парот никогаш не се поврзал вистински. Сепак, таа откри дека нашла „тотално простување“ откако го насликала портретот на пејачот во неговата младост. „Ја ставив неговата музика и само се расплакав. Кога завршив со сликата, немав никакво непријателство. Никакво. Така остана“, рече Баез.

Дилан на сличен начин љубезно зборуваше за Баез, пофалувајќи го својот поранешен соработник за време на говорот на MusiCares Gala во 2015 година. „Џоан Баез е исто толку тврдоглава како и тие. Вистински независен дух, никој не може да ѝ каже што да прави ако не сака да го прави тоа“, рече тој. „Научив многу работи од неа. За нејзината љубов и посветеност, никогаш не можев да и возвратам“.

Сега, новата генерација љубители на музиката ќе го доживее своето незаборавно партнерство преку новиот филм.

Не е непознат за музичките биографии – претходно во 2005 година Walk the Line за Џони Кеш и Џун Картер Кеш – режисерот Џејмс Манголд се сретна со Боб Дилан повеќе пати пред да започне продукцијата. Според Ролингстоун, пејачот имал значително влијание врз сценариото на филмот и лично инсистирал на измислени прилагодувања, вклучувајќи ги и промените на името и приказната на Ротоло.

Во меѓувреме, актерката Моника Барбаро нервозно разговараше со Баез и беше олеснето што го доби нејзиниот благослов. „Таа е Џоан. Таа не е толку загрижена да го заштити [нејзиното наследство] или да лебди над него. Таа ги потпиша нејзините песни [за филмот], сите нејзини аранжмани“, изјави Барбаро за The Hollywood Reporter. „Таа и Боб се нешто слични, со тоа што не се толку опседнати со диктирање на оваа идеја за тоа кои се и кои биле.

Филмот се прикажува во кината, и во Синеплекс во Скопје. Ел Фенинг ја портретира измислената колешка на Сузи Ротоло, Силви Русо. Филмот заработи осум номинации за Оскар, вклучувајќи најдобар филм, најдобро адаптирано сценарио, најдобар режисер, најдобар актер за Тимоти Шаламе, најдобра споредна машка улога за Едвард Нортон и најдобра споредна женска улога за Барбаро.