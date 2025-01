Џенет Џексон започна со резиденција во Лас Вегас со сет-листа од 43 песни 

Џенет Џексон го носи Лас Вегас на уште една ескапада.

Поп-иконата го започна своето истоимено именувано резиденцијално шоу во Resorts World in Sin City во понеделникот и не се срамеше да меша некои култни класици со нејзините хитови бр. 1 на Billboard Hot 100 – вклучувајќи ја и нејзината прва листа досега -“When I Think Of You.”

Повеќе од два часа, Џексон (58) танцуваше заедно со нејзините пет резервни танчери и го покриваше гамбитот на нејзината кариера, објавувајќи ги песните од големите албуми Control, Rhythm Nation 1814 и All for You.

Сепак, во првите 30 минути доминираа длабоки резови за тврдокорните, вклучително и „Young Love“, која таа ја немаше изведено повеќе од една деценија.

„Јас ја немам направено оваа верзија на песната од 1998 година“, рече таа пред да истражува во „I Get Lonely“ од The ​​Velvet Rope. „Тогаш имав црвена коса“. Соодветно, сцената беше опколена со црвени светла, а оган стана дел од презентацијата.

Имаше по нешто за секој фан во текот на ноќта.

Изведбата на петкратната добитничка на Греми на „If“ од албумот на Џенет од 1993 година го вклучи иконскиот танц што таа го прави на крајот од музичкото видео – ги воодушеви обожавателите, кои се кренаа на нозе за да го прослават носталгичниот момент.

Додека сет-листата беше технички составена од 43 песни, Џексон не ја испорача секоја песна во целост, наместо тоа избра да изведува делови од песни во беспрекорен тек, како што е „Scream“ што преминува во „Black Cat“ или „What Have You Done for Me Lately“ влегувајќи во „Nasty“.

Шоуто е втора резиденција на Џексон во Вегас. Во 2019 година, пејачката „Miss You Much“ го изведе својот сет на Метаморфоза 18 пати во Парк МГМ, земајќи пријавени 13 милиони долари.

Овој престој со 10 датуми доаѓа по турнејата на Џексон од 35 градови Together Again, која се одржа во арени со голем капацитет и амфитеатри на отворено. Шоуто на Џексон во Вегас е многу поинакво и многу поинтимно, бидејќи Resorts World Theatre има 5.000 седишта.