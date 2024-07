Џејмс Сикинг, ѕвездата на „Хил Стрит Блуз“ почина на 90 години

Џејмс Сикинг, кој глумеше во серии како „Doogie Howser, M.D. и „Hill Street Blues“ почина на 90-годишна возраст. Во изјавата во неделата вечерта, публицистката на Сикинг, Синтија Снајдер рече дека актерот починал од компликации од деменција.

„Во извонредната кариера, прекрасно возбудливото лице на Сикинг ни даде драма, комедија, трагедија и смешен текст. Неговата кариера се протегаше повеќе од шест децении во телевизија, филм и на сцената“. Таа додаде: „Неговиот талент, интегритет и имагинација ја заинтригираа и воодушевија публиката“.

Улогата како поручник Хауард Хантер во “Hill Street Blues”, чист ветеран од Виетнамската војна кој го предводеше тимот за итни случаи на Метрополитен полицискиот оддел, му донесе слава. Сикикинг ја засновал цврстата и чудна природа на неговиот лик на инструктор за вежбање што го имал на основната обука кога воената служба му го прекинала времето на Универзитетот во Калифорнија, Лос Анџелес, на кој дипломирал во 1959 година. Тој заработи номинација за Еми за извонреден спореден актер во драма во 1984 година.

Покрај неговата работа во „Hill Street Blues“ и „Doogie Howser, M.D.“, Сикинг се појави и во „Star Trek III: The Search for Spock“. Во неговата подоцнежна кариера, тој имаше гостувања во серии како „Curb Your Enthusiasm“ и „The Closer“, како и делови во филмови како „Fever Pitch“ и „Made of Honor“.

Тој исто така имаше гостувачки улоги во неколку серии како „Mission: Impossible“, „M*A*S*H“, „The F.B.I.“, „The Rockford Files“, „Hawaii Five-O“ и „Charlie’s Angels“ .