Џејми Ли Кертис го освои првото Еми на 65 години

Џејми Ли Кертис, од славно семејство, таткото Тони Кертис и мајката Џенет Ли, никогаш не ни помислила дека ќе ја прифати наградата Еми во 2024 година – особено откако седум години го продаваше јогуртот Activia.

Кертис (65) ја зеде својата прва Еми во недела, на 8 септември, за извонредна гостинска актерка во хумористична серија за нејзината улога како Дона Берзато на The Bear за време на Еми наградите за креативни уметности во 2024 година.

„Зачудувачки е што ја добив оваа можност во овој момент од мојот живот“, рече таа, делумно, за време на нејзиниот говор за прифаќање, во конкуренција со Оливија Колман, номинирана за The Bear , Кејтлин Олсон која беше номинирана за Hacks, Da’Vine Joy Randolph која беше номинирана за Only Murders in the Building, Маја Рудолф и Кристен Виг, и двете номинирани за Saturday Night Live.

Додека таа беше обземена од емоции на сцената, Кертис го имаше својот вообичаен хумор кога влегуваше во прес-салата по победата.

„Јас сум актерка од мојата 19-та година“, изјави таа за Us Weekly и за другите новинари. „Имам 65 години. Продадов јогурт што те тера да те снема седум години. Едноставно никогаш во животот не помислив дека ќе успеам да работам на ова ниво на длабочина и сложеност. Тоа беше само возбудата на мојот креативен живот овие последни неколку години“.

Кертис рече дека е „извонредно“ да може да ја игра оваа улога – и да освои награда за тоа – во овој момент од нејзината кариера.

„Мислам дека сите сме потценети, а како актери, вие само брзате за работа, каква било работа. И погледнете ја мојата кариера, направив многу чудни работи затоа што едноставно го сакам процесот“, објасни таа. И за мене, истрајноста и трпението и вербата во себе, отфрлањето, ова е индустрија исполнета со отфрлање.

Кертис го имаше своето деби како Дона Берзато за време на 2-та сезона на The Bear, чија премиера беше во јуни 2023 година, глумејќи ја мајката на Карми (Џереми Ален Вајт) во омилената епизода на фановите „Риби“. Кертис не беше единствениот А-листер кој се појави во таа епизода, но го имаше најголемиот удар како комплицираниот матријарх на семејството Берзато. Таа ја репризираше улогата за третата сезона на Мечката, која беше премиерно прикажана претходно оваа година.

Откако ги освои и Оскар и Еми во последните две години, Кертис беше прашана дали има планови да се занимава со престижниот EGOT, односно да освои и награда „Тони“. (Кертис го зеде дома Оскарот за најдобра споредна женска улога во 2023 година за Сè насекаде, одеднаш.)

„Па, воопшто не можам да пеам, и всушност никогаш не сум била на сцената. Никогаш не сум играла претстава и не можам да замислам“, се шегува таа. „Не останувам така доцна… Затоа, едноставно не сум сигурен дека би се снашол толку добро во театарот, бидејќи си легнуваш толку доцна. Но, знаете што? Никогаш не мислев дека нешто од ова ќе биде возможно во мојот живот“.