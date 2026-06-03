Дојави за бомби во неколку училишта во Србија

Неколку училишта во Белград и Војводина добија дојави за поставени бомби утрово, што беше потврдено од Министерството за внатрешни работи.

Известувањето за бомбите беше испратено на е-поштата на училиштата, а според информациите на „Данас“.

Слични пријави беа примени утрово во основните и средните училишта во Нови Сад, односно во Јужнобачкиот округ.

Пријави за бомба преку е-пошта беа примени и во Врбас и Бачки Петровац.

Во е-поштата се наведува дека во училиштето се поставени експлозивна направи.

Обвинителството за високотехнолошки криминал е вклучено во истрагата за дојавите.