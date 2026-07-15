Додека сите се откажуваат од бензинците Porsche патентираше мотор каков што светот никогаш порано не го видел

Додека повеќето производители брзо се префрлаат на електрични автомобили, Porsche продолжува да ги истражува границите на моторот со внатрешно согорување. Германскиот производител поднесе патент за целосно нов W-мотор кој би можел да има дури 18 цилиндри и три турбополначи.

Porsche повторно покажа дека не размислува како поголемиот дел од автомобилската индустрија. Додека конкуренцијата инвестира милијарди евра во електрификација, од Штутгарт пристигнува патент кој би можел да ги задоволи сите љубители на класичните мотори.

Германскиот производител поднесе барање за патент за нов W-мотор, односно мотор со три реда цилиндри кои делат заедничка коленесто вратило. Најинтересно е што патентот покажува дизајн со дури 18 цилиндри, или шест во секој ред.

За разлика од познатите W12 и W16 мотори од Bentley и Bugatti, кои користат две тесни V-конфигурации споени во една единица, Porsche дизајнираше „вистински“ W-мотор со три одделни реда цилиндри поставени под агол од 60 степени. Овој дизајн овозможува покомпактни димензии, па дури и W18 би можел да биде долг како класичен шестцилиндричен мотор во линија.

Патентот, исто така, предвидува можност за инсталирање на еден турбополнач за секоја група цилиндри, што значи дека во теорија овој мотор би можел да користи дури три турбополначи.

Порше наведува во патентот дека овој аранжман овозможува порамномерен проток на воздух до цилиндрите, помали загуби од триење и подобро раздвојување на системите за вшмукување и издувни гасови. Поладниот вшмукувачки воздух би можел да ги зголеми перформансите без зголемување на зафатнината на моторот.

Интересно е што патентот не го ограничува дизајнот исклучиво на 18 цилиндри. Во документацијата се наведува дека истата архитектура би можела да се користи и за мотори со девет или 15 цилиндри, во зависност од идните апликации.

Сепак, вреди да се нагласи дека поднесувањето патент не значи дека таков мотор наскоро ќе влезе во сериско производство. Автомобилските компании често патентираат иновативни решенија за да ги заштитат своите идеи, а многу од нив никогаш не завршуваат во сериски модели.

Но, во време кога моторите со внатрешно согорување се чинеше дека полека стануваат историја, овој потег на Порше покажува дека развојот на бензинските мотори сè уште не го кажал својот последен збор.