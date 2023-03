Добитник на џекпот од 40 милиони долари конечно ги презел парите, заборавил на тикетот

Татко од западна Австралија кој освоил 40 милиони долари на лотаријата „Powerball“ конечно се јавил откако се сетил дека не го проверил ливчето што го оставил во задниот џеб.

Добитникот го купил билетот само еден час пред затворањето и ждрепката на 2 март. Сопственикот на добитниот тикет бил објавен во петокот, една недела откако го купил.

