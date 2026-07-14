„Добар ден за судството – го ослободи Груевски и го одмрзна имотот на ВМРО-ДПМНЕ“, реагира СДСМ

14/07/2026 14:50
Фото: Б. Грданоски

 

„Нема правда“. Вака опозицискиот СДСМ ги оцени пресудите во случајот „Талир 2“ , според кои Никола Груевски е осободен и е одмрзнато седиштетот на ВМРО-ДПМНЕ.

„Граѓаните гледааат како судството и обвинителството под контрола на Мицкоски го чисти Никола Груевски од одговорност за предметот Талир 2 и го одмрзнува криминалниот имот на ВМРО. 

По 8 години белата палата, вредна 14 милиони евра и останатиот партиски имот во вредност од 2 милиони евра се повторно во рацете на ВМРО.

Така изгледа кога криминална организација е на власт, таа се грижи само за себе и да ги спаси своите од одговорност.

Груевски е осуден криминалец кој не ја издржува казната во Идризово. А Мицкоски не бара негова екстрадиција, не ги испраќа документите кои со месеции патуваа од една до друга институциија и никогаш не беа испратени. Намерно.

Сега Груевски – човекот кој избега во Унгарија и понатаму продолжува да ужива, без да се соочи со одговорноста само поради Христијан Мицкоски“, велат од СДСМ. 

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