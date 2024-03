Деби од соништата: Бразилецот Ендрик најмлад стрелец на „Вембли“, се нареди покрај Пеле и Роналдо

Бразилскиот напаѓач Ендриќ постигна деби гол од соништата за својата репрезентација откако го постигна победничкиот гол во победата од 1:0 над Англија.

Со тоа, сегашниот играч на Палмеирас и идното засилување на Реал Мадрид стана најмладиот стрелец во историјата на „Вембли“ со 17 години и 246 дена. Покрај тоа, Ендрик стана четвртиот најмлад Бразилец кој постигнал гол за „Селесао“ по Пеле (16 години и 257 дена), Јонас Едуардо Америко – Еду (16 години и 306 дена) и Роналдо (17 години и 246 дена). Ова значи дека тој е најмладиот стрелец за Бразил овој век.

-Тука е моето семејство, мојата девојка, моите агенти. Не сум човек кој плаче, па се воздржувам, но тоа е нешто уникатно и многу сум среќен. Неверојатно е, играв видео игра и исто така го постигнав мојот прв гол за Бразил токму овде на „Вембли“. Постојано размислував за тоа, беше убаво. Еден од моите идоли тука е Боби Чарлтон. Да играм на истиот стадион како Боби и да дадеш гол на ист датум кога Роналдо дебитираше, ќе ми остане неверојатен спомен, прокоментира среќниот Ендрик по натпреварот.

Endrick goal against England. #CFC we really miss out on him.#ENGBRA #ENG #Brasil pic.twitter.com/1pfvsqHBif

