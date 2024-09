Дали Џејмс Бонд се враќа на Блискиот Исток ? Гала вечерата во Венеција ја крие тајната

Продуцентката на Џејмс Бонд, Барбара Броколи, беше една од гостите на гала вечерата организирана од Филмскиот институт во Доха (DFI) и Медиа Сити Катар (MCQ) на маргините на Филмскиот фестивал во Венеција во понеделникот вечерта.

Присуството на продуцентот-ветеран додаде гориво на неодамнешните извештаи дека таа се обидува да обезбеди катарски финансии за страсниот проект на големиот екран на поранешниот актер на Џејмс Бонд, Даниел Крег, Отело, при што добро поставени извори во понеделникот вечерта навестија дека разговорите се во тек.

Броколи – кој е ко-шеф на продуцентот на Џејмс Бонд, Ион продукција, заедно со Мајкл Г. Вилсон – наводно работи со Крег некое време на проектот, најавен како модерна адаптација на шекспировата класика во касарната на американската армија во Ирак.

Се сугерираше дека засладувач за инвестицијата ќе биде Џејмс Бонд кој ќе слета во Доха, што ќе биде поттик за плановите на Катар да стане клучен филмски играч во регионот.

Филмскиот институт во Доха (ДФИ) главно се фокусира на негување и финансирање на независна кинематографија од арапскиот свет, но повремено кофинансираше поголеми меѓународни проекти како Loving Vincent, The Prophet, The Reluctant Fundamentalist, Capernaum и It Must Be Heaven.

Џејмс Бонд не патувал на Блискиот Исток откако го посетил Египет за „Шпионот кој ме сакаше“ во 1977 година, а претходно го посетил Бејрут во „Човекот со златниот пиштол“ во 1974 година. Никогаш не бил во Заливот.

Муабетот за Блискиот Исток доаѓа во време на тековните шпекулации за тоа кој е следниот актер кој ќе го глумиЏејмс Бонд по заминувањето на Даниел Крег, со најновото име во шапката Арон Тејлор-Џонсон, додека нема ажурирање за плановите за следниот филм во франшизата.

Броколи беше меѓу околу 150 гости на гала вечерата во Палацо Кавали-Франчети во Венеција, заедно со италијанскиот режисер Џузепе Торнаторе, агентот на АЦВ Маха Дахил и главниот адвокат и поранешен шеф на Светското првенство во Катар во 2022 година, Хасан Ал-Тавади, како и домаќин на Арап професионалци од светскиот кино.