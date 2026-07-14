ЦУК: Девет пожари на отворено до 18 часот, два сѐ уште активни
Евидентирани се вкупно девет пожари на отворен простор во текот на денов до 18 часот. Од нив, два сѐ уште се активни, еден пожар е под контрола, останатите се изгаснати, соопштија од Центарот за управување со кризи.
Едниот сѐ уште активен е шумски пожар на подрачјето на село Бајково, општина Струмица. Другиот пожар е на територијата на село Гарани, општина Кичево, каде што се опожарени ниска вегетација и стрништа.
Под контрола е пожарот во општина Ново Село, во регионот на село Мокриево, каде опожарена е ниска вегетација.
Изгаснатите пожари биле на територија на општините Гази Баба, Гостивар, Кочани, Теарце, Чешиново – Облешево и Шуто Оризари.