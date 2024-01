Црвената полумесечина објави фотографија од бебе родено во 2024 година во Газа

Палестинската Црвена полумесечина објави фотографија од бебе кое е родено во 2024 година во северниот дел на Појасот Газа.

Бебето е родено во медицински центар во Џабалија, соопштија на платформата Х од Црвената полумесечина.

„Процесот на раѓање беше успешен, користејќи минимални достапни ресурси. И мајката и детето се во добра здравствена состојба“, се вели во објавата.

🫶This baby was born this morning at the PRCS medical point in #Jabalia, northern #Gaza Strip. The birth process was successful, utilizing minimal available resources.👏Both the mother and the child are in good health.🙏

Photography by: PRCS volunteer, Yousef Khader… pic.twitter.com/q38cKWMBuO

— PRCS (@PalestineRCS) January 1, 2024