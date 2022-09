Челзи објави кој ќе го води клубот

Германскиот стручњак Томас Тухел доби отказ од клупата на Челзи по поразот од Динамо во Лигата на шампионите, а Челзи денеска го објави името на новиот тренер.

Со Челзи најмалку во следните две години ќе раководи Греам Потер.

Потер последните четири сезони ги мина на клупата на Брајтон и Хоув Албион и ги освои симпатиите на многу фудбалски фанови, меѓу кои и сопственикот на Челзи, кој реши да го ангажира.

Тренерската кариера ја започна во 2011 година во шведски Естерсундс, а раководеше и со Свонси. Тој исто така беше солиден фудбалер во својата фудбалска кариера, играјќи за Стоук Сити, ВБА, Саутемптон и многу други клубови.

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022