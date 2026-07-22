Цените на нафтата скокнаа на 95 долари

Цените на нафтата беа за околу 4% повисоки во среда наутро по единаесеттата последователна рунда американски напади врз Иран во текот на ноќта, откако државниот секретар Марко Рубио изјави дека Ормутскиот теснец останува точка на спор меѓу двете страни.

Фјучерсите за сурова нафта Брент, меѓународната референтна вредност, се тргуваа за околу 4% повисоки на 94,76 долари. Фјучерсите за сурова нафта од Западен Тексас пораснаа за 3,9% на 87,61 долари.

Во разговор со новинарите на состанокот на министрите за надворешни работи на АСЕАН на Филипините во среда, американскиот државен секретар Марко Рубио рече дека Вашингтон останува подготвен да преговара за крај на војната.

„САД би сакале да постигнат дипломатско решение, би сакале да постигнеме договор, доколку е можно, со Иран… каде што тие велат дека повеќе нема да спонзорираме тероризам и нема да се стремиме кон нуклеарно оружје или работите што ви се потребни за нуклеарно оружје“, рече тој.

Но, тој исто така рече дека „во моментов не изгледаат сериозно“ за постигнување договор, додавајќи дека Техеран се обврзал на Меморандумот за разбирање постигнат минатиот месец, „и во рок од две недели, го прекршиле“.

„Доколку склучите договор, а потоа го прекршите договорот, [тогаш] тој договор повеќе не е важечки“, рече Рубио. „Тоа не значи дека не можете да имате иден договор, но на крајот на краиштата, тој иден договор ќе треба да се процени според тоа дали ги исполнувате условите или не. И тој договор повика на отворање на слободна и фер пловидба [низ Ормускиот теснец]“.

Иако повтори дека Соединетите Држави остануваат отворени за дипломатија, Рубио рече дека американските сили ќе продолжат да го бранат водниот пат.

„Ние ќе продолжиме да го заштитуваме превозот и сметаме дека другите земји треба да ни се придружат во тој напор“, рече тој. „Претседателот има многу опции на располагање ако продолжат да инсистираат да не соработуваат… Мислам дека Иран знае дека имаме многу опции“.

Претходно на состанокот на АСЕАН во среда, Рубио рече дека Вашингтон ќе „направи сè што е потребно за да ги заштити нашите интереси и интересите на нашите сојузници“.

Неговите коментари дојдоа еден ден откако американскиот претседател Доналд Трамп им рече на новинарите дека Иран е „очаен“ да се сретне за да ги продолжи разговорите, но дека Вашингтон „нема интерес“ сè додека Техеран не покаже подготвеност да се вклучи „на значаен начин“.

„Ако веднаш заминеме, на Иран ќе му бидат потребни 20, 25 години за обнова. И сè уште не сме завршиле… не си заминуваме веднаш“.

Во вторник, Централната команда на САД ја изврши својата 11-та ноќ по ред напади врз Иран.

Силите на Центком ги таргетираа иранските воени оперативни центри, поморските објекти, хангарите за авиони, објектите за складирање беспилотни летала и воената логистичка инфраструктура.

Војската соопшти дека нападите биле извршени за „понатамошно деградирање на способноста на Иран да го загрози комерцијалниот превоз во Ормускиот теснец“.

Рубио во средата изјави дека теснецот – клучен превозен пат за нафта и други витални стоки – останува камен на сопнување во билатералните разговори, тврдејќи дека Иран „полага право“ да го контролира водниот пат. Дозволувањето тоа да се случи би поставило „многу опасен преседан“ за светот, додаде тој.