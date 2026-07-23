Цените на гасот во Европа на највисоко ниво во последните три и пол години

Цените на гасот во Европа го достигнаа највисокото ниво во последните три и пол години, на врвот на летната сезона на складирање во ЕУ, во услови на ескалација на конфликтот на Блискиот Исток и прекин на транзитот на танкери низ Ормускиот теснец.

Мегават-час гас за испорака во август накратко достигна 63,94 евра на холандската берза TTF утрово, што е најскапо од втората половина на јануари 2023 година. Тоа беше за 2,2 проценти повеќе од вчерашното затворање, пренесе Хина.

Околу пладне, цената се стабилизираше на 62,09 евра, исто така на највисоко ниво од јануари 2023 година. Скокот на цената се совпадна со летната сезона на складирање во ЕУ за претстојната зимска сезона на греење.

Според податоците од Гас Инфраструктура Европа (GIE), капацитетите за складирање гас во ЕУ беа исполнети до 54,38 проценти од капацитетот во среда наутро, значително пониско од претходната година, кога нивото на залихи беше 65,36 проценти.

Во Хрватска, точно половина од капацитетот за складирање беше исполнет, или 50,41 процент, според податоците на GIE. На истиот ден минатата година, залихите достигнаа 67,73 проценти од капацитетот.

Темпото на полнење на капацитетите за складирање гас во ЕУ оваа година е под десетгодишниот европски просек и е послабо од минатата година, предупреди Агенцијата на ЕУ за соработка на регулаторите за енергија (ACER) на почетокот на месецот.

Во април, на почетокот на летната сезона на полнење, просечните залихи на гас во Европската Унија беа само 28 проценти од капацитетот и беа пониски отколку на почетокот на претходните три сезони, предупредува ACER.

Владите ќе успеат да пополнат 80 проценти од капацитетот за складирање до октомври, според „пофлексибилни“ регулативи, ако увозот на течен природен гас (ЛНГ) остане на минатогодишното ниво, забележува агенцијата. Пополнувањето до 90 проценти од капацитетот до ноември, според редовните регулативи, ќе бара зголемување на увозот на ЛНГ за 13 проценти, проценува агенцијата.

Анализата, според тоа, уште еднаш ја покажа растечката зависност на ЕУ од увозот на течен природен гас (ЛНГ), кој сега покрива околу половина од вкупниот увоз на гас во ЕУ, според извештајот на ACER од почетокот на овој месец.

Андерс Опедал, извршен директор на норвешката компанија „Еквинор“, верува дека Европа веројатно нема да може да го пополни капацитетот за складирање дури и до 80 проценти од капацитетот пред почетокот на зимата, објави „Ројтерс“.

ЕУ набавува околу една третина од својот природен гас од Норвешка. Снабдувањето со течен природен гас од Катар е блокирано од војната меѓу САД и Израел против Иран и блокадата на Ормутскиот теснец од страна на Иран. Краткото примирје во средината на јуни овозможи бран пратки што беа блокирани во Персискиот Залив да поминат низ него, но конфликтот оттогаш повторно се разгоре. ЕУ оттогаш го суспендираше увозот на руски гас преку цевководи и планира да го запре снабдувањето со течен природен гас.