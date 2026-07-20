Цената на суровата нафта Брент над 90 долари, загриженоста за Ормускиот теснец расте

Цените на нафтата пораснаа во понеделник, бидејќи застојот меѓу САД и Иран ги зголеми загриженостите за прекини во снабдувањето со енергија преку Ормускиот теснец, по уште една рунда американски напади и жртви од американската војска.

Меѓународната референтна цена на суровата нафта Брент за испорака во септември порасна за околу 2,54% на над 90 долари за барел, додека американската сурова нафта од Западен Тексас Интермедијар за испорака во август порасна за околу 2,29% на 84,38 долари.

Најновата ескалација доаѓа откако американската војска потврди дека трет американски војник е убиен во неодамнешните операции, додека истражителите пронајдоа неидентификувани остатоци во близина на местото на иранскиот напад во Јордан, во кој претходно загинаа двајца американски војници, а еден се водат како исчезнат.

Американските сили ја завршија деветтата ноќ по ред напади врз ирански цели. „Нападите ќе продолжат да ги деградираат иранските воени капацитети што се користат за напад на комерцијален брод и цивилни морнари што транзитираат низ Ормускиот теснец“, соопшти Централната команда на САД во соопштението за X.

Обновените непријателства ги оживеаја загриженостите за безбедноста на една од најважните светски транзитни рути за нафта.

Централната команда на САД ги нападна иранските крајбрежни системи за надзор и воздушна одбрана, поморските средства, како и објектите за складирање ракети и беспилотни летала. Американските сили, исто така, ги нападнаа единиците на Исламската револуционерна гарда поврзани со нападот на 17 јули врз американскиот персонал во Јордан.

Дејвид Рош од „Квантум стратеџи“ во белешка во понеделник изјави дека глобалниот пазар на сурова нафта станал значително понапнат бидејќи извозот од Персискиот Залив се намалува.

„Со ова темпо на осиромашување, септемвриските залихи на нафта се намалуваат, па дури и САД се под стрес. Ова ќе го зголеми притисокот на TACO врз претседателот Трамп. Останете долго на Брент со целна цена од 95-105 долари за барел.“