Цената на акциите на „Спејс икс“ падна под нивото од дебито на берзата

Цената на акциите на „Спејс икс“ (SpaceX) падна под нивото забележано кога излезе на берза пред нешто повеќе од еден месец, по остриот пад од врвот достигнат по првичната јавна понуда.

Цената на една акција на компанијата за производство на ракети, сателити и развој на вештачка интелигенција, која е во сопственост на Илон Маск, падна на 132,62 долари, или 98,24 фунти во среда, што е под почетната цена од 135 долари во јуни.

Првичната јавна понуда на „Спејс икс“ го направи Маск првиот билијардер во светот. Во споредба со највисокото ниво достигнато за време на првиот ден од тргувањето, цената на акциите сега е за 41 процент пониска.

Доколку цената остане на ова ниво или продолжи да падне, тоа ќе значи дека оние кои купиле акции во времето на првичната јавна понуда на компанијата ќе претрпат загуба на нивната инвестиција.

Дури и во услови на турбулентни неколку недели за технолошките акции, „Спејс икс“ претрпе особено силен удар.

Додека поширокиот индекс Насдак, на кој се котираат акциите на „Спејс икс“, падна за 0,2 проценти во среда, цената на акциите на компанијата се намали за повеќе од два проценти.

Акциите на „Спејс икс“ се многу нестабилни откако започна тргувањето на јавниот пазар на капитал пред нешто повеќе од еден месец.

По почетната лудост на инвеститорите, за време на која компанијата беше проценета со повисока вредност од Амазон и Мајкрософт, цената на нејзините акции почна постепено да паѓа.

Инвеститорите првично го гледаа „Спејс икс“ како прва можност да инвестираат во компанија за вештачка интелигенција, според аналитичари и експерти на финансискиот пазар кои неодамна разговараа со ББЦ.

„Спејс икс“ претходно оваа година го купи стартапот за вештачка интелигенција на Маск xAI, кој неодамна беше преименуван во SpaceXAI, правејќи го својот прв обид во бизнисот фокусиран на вештачка интелигенција.

XAI е најпознат по контроверзниот четбот Грок, но по таа аквизиција, „Спејс икс“ изнајмува капацитети на центри за податоци на други технолошки компании.

Главната активност на компанијата е производство и лансирање на ракети „Старлинк“ и телекомуникациски сателити.

Кога „Старлинк“ објави дека ги намалува цените во областа на Мемфис, Тенеси, поради загриженоста на заедницата во врска со голем проект за центри за податоци, акциите на „Спејс Екс“ паднаа за осум проценти.

Главниот аналитичар на пазарот на „Интерактив Брокерс“, Стив Сосник, изјави за „Ројтерс“ дека немало неодамнешни настани што би ги потсетиле инвеститорите на некои од причините зошто купиле акции на „Спејс икс“.

Се очекува „Спејс икс“ да го објави својот прв јавен извештај за заработката во август.

Сосник додаде дека фактот што цената на една акција паднала неколку долари под цената од првичната јавна понуда не е трагедија сама по себе, туку дека „Спејс икс“ е под големо јавно внимание и дека игра важна улога во психологијата на инвеститорите.

„Спејс икс“ не одговори веднаш на барањето за коментар.